Eduardo Feinmann denunció que fue amenazado de muerte en Río Negro: “¿Creen que me van a callar?”

Eduardo Feinmann se refirió en el inicio de El Noticiero de LN+ de este jueves a una pintada que apareció en la provincia de Río Negro donde claramente se lo amenazaba de muerte a él, junto a un dirigente de Juntos por el Cambio y a otro periodista. En relación a eso, el conductor apuntó a los autores de la intimidación: “¿Ustedes se creen que con esto me van a callar la boca?”.

Eduardo Feinmann habló de la amenaza que recibió: "No me van a callar"

Además, expresó con ironía que era “una casualidad” que Río Negro sea el lugar “de donde viene Martín Soria, el futuro ministro de Justicia”. Y dijo también que esperaba que el presidente Alberto Fernández mostrara indignación por la amenaza.

Feinmann arrancó su programa aclarando que no le gustaba hablar de sí mismo, pero que quería expresar su solidaridad con las otras dos personas amenazadas junto a él: el dirigente rionegrino de Juntos por el Cambio, Nicolás Suárez Colman y el periodista de Clarín, Claudio Andrade.

A continuación, mostró un grafiti en una pared de la ciudad rionegrina de General Roca con la amenaza. “Hoy apareció esta pintada en Río Negro: ‘Feinmann, Suárez Colman y Claudio Andrade: las balas siempre vuelven’”, señaló el periodista.

"Feinmann, Suárez Colman y Claudio Andrade, las balas siempre vuelven", dice el grafiti intimidatorio pintado en una pared de General Roca, en Río Negro Twitter / @Nsuarezcolman

“Si tienen una bala para mí no hay ningún problema -continuó Feinmann-. ¿Ustedes creen que con estas amenazas me van a callar la boca? Los machos del aerosol, ¿se creen que no voy a seguir hablando de los pseudomapuches que se creen Patoruzú, que incendian, vandalizan, vuelven locos a comarcas en el sur y sus habitantes?”.

#Ahora en #GeneralRoca los grupos violentos del kirchnerismo realizan amenazas de muerte contra @edufeiok, el periodista de @clarincom Claudio Andrade y a mi persona

Mafiosos cobardes no les tengo miedo.

No bastan sus amenazas queremos vivir en un país normal y en paz pic.twitter.com/zne5eej8Ew — Nico Suárez Colman (@NSuarezColman) March 25, 2021

“Qué casualidad que Rio Negro es la ciudad (sic) de donde viene (Martín) Soria, el futuro ministro de Justicia -siguió a continuación-. Me imagino que el Presidente y el mismo Soria se van a indignar por esto. No por mí, sáquenme, yo me la banco solito. Pero sí por Suárez Colman y Andrade con esa amenaza de muerte”.

Feinmann aseguró luego que “la Argentina no quiere más violencia política”. Y preguntó quién era “el intendente” del lugar donde apareció la pintada y la periodista Silvia Mercado le informó: “Esto fue en General Roca, donde la intendenta es María Emilia Soria, la hermana de Martín Soria”.

“Ah, bueno. Me imagino que se van a solidarizar, no conmigo, que soy una porquería. Pero sí con Suárez Colman y Claudio Andrade. Que salgan a repudiar esto, que no puede suceder en la Argentina”, concluyó el periodista.

LA NACION