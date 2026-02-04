El destino más buscado por los argentinos para Carnaval que está a 300 km de CABA: “Es la fiesta más creativa de Argentina”

Una de los eventos más esperados en el segundo mes del año es la celebración del Carnaval. Esta festividad, que llegó a nuestro país con la colonización española, tiene un origen incierto ya que mezcla tradiciones cristianas y paganas. Se lo ha vinculado con las celebraciones de fertilidad agrícola y rituales de diferentes culturas, como las saturnales romanas (en honor al dios Saturno). No obstante, luego fue incorporada por el cristianismo como la “despedida de la carne” previo al tiempo de abstinencia y austeridad de la Cuaresma.

Además, en nuestro país, estas fechas implican dos días de feriado nacional que conforman un fin de semana largo. Este año cae el lunes 16 y martes 17 de febrero, con lo que se constituyen cuatro jornadas de descanso ideales para una escapada. Si bien los corsos tradicionales y más populares se realizan en el norte de la Argentina, hay varias localidades bonaerenses que también festejan a lo grande.

Un relevamiento a partir de Google Trends muestra cuáles son los pueblos de la provincia que concentran más búsquedas y se perfilan como los destinos favoritos para festejar cerca de la Ciudad. En este sentido, la ciudad de Lincoln aparece como uno de los lugares con mayor aumento en la web. Conocé todos los detalles de la “fiesta más creativa del país”.

Cómo es el Carnaval 2026 en Lincoln

El Carnaval de Lincoln es uno de los más destacados de la provincia de Buenos Aires por sus característicos muñecos de cartapesta Municipio de Lincoln

Capital Nacional del Carnaval Artesanal, esta ciudad celebra hace más de 100 años con sus icónicos muñecos cartapesta. Estos “cabezudos” son construcciones gigantes hechas de papel y engrudo que desfilan en carrozas gigantes junto a las batucadas, porristas y reinas por la Avenida Massey. La “fiesta más creativa del país”, como se definen en su web, también cuenta con shows en vivo, entre los que se destacan Los Caligaris y Rusherking, cantinas de comida y un carnaval infantil.

Los primeros festejos de esta fiesta datan de finales de la década de 1880, mientras la ciudad crecía con los primeros inmigrantes europeos. Sin embargo, su símbolo característico se lo dio Enrique A. Urcola, un profesor de dibujo que trabajó como escenógrafo en el Teatro Colón. Él incorporó la técnica italiana de la cartapesta para crear los muñecos insignia del Carnaval linqueño. Luego, en 1974, surgieron los “autos locos” en el taller del mecánico Julio Bernini, que añadieron mecánica y movilidad a la festividad.

Los autos locos son otras de las atracciones del Carnaval de Lincoln

Todos estos ingredientes de larga tradición expresan la creatividad popular que marca la verdadera identidad del carnaval en Lincoln. Se encuentra a 324 kilómetros de la Capital y para llegar se debe tomar la ruta 7 y, después de pasar por Junín, la ruta 188. El desfile tiene entrada libre y gratuita, mientras que para los shows se pueden comprar los tickets en la página oficial de la organización. Los primeros desfiles se realizarán el fin de semana del 6 al 8 de febrero y luego en la fecha propia del Carnaval, 14, 15 y 16 del mismo mes.

Otras localidades bonaerenses que también abren sus puertas para el Carnaval 2026:

25 de Mayo

El Carnaval de 25 de Mayo se realiza en el corsódromo de la ciudad todos los sábados desde el 10 de enero

Con comparsas y batucadas, la Capital provincial del Carnaval ya empezó con los desfiles desde el sábado 10 de enero. Y es que, al ser uno de los más multitudinarios de la región, busca dar numerosas opciones para todo el que quiera asistir al espectáculo. Se realiza en el Corsódromo, un escenario al aire libre ubicado en el Boulevard Valmarosa cuyo gran tamaño permite disfrutar del show desde cualquier rincón. Además de la procesión de más de 500 personas, también se eligen a las Reinas y Embajadores provinciales.

A menos de tres horas de CABA, es posible llegar a 25 de Mayo por ruta 5. Las entradas se pueden adquirir desde la web oficial y sus valores están entre $2.000 y $40.000, dependiendo de la ubicación. Los desfiles se realizan todos los sábados, además del 14, 15, 21 y 28 de febrero y 1 de marzo.

Dolores

En la localidad de Dolores se festeja el "Carnaval del Sol" con ocho noches a pura comparsa VADI

La ciudad de Dolores llevará a cabo una convocante fiesta llamada Carnaval del Sol. Con ocho noches de comparsas, murgas, batucadas y carrozas, es una opción ideal para grandes y chicos. Las fechas de esta celebración son el 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero, con cierre especial con Los Totora en la última jornada. Se realizará en el corsódromo de Dolores Antu Kawin, un espacio al aire libre ubicado en las calles Espora y Robecco. La ciudad de Dolores está situada en el kilómetro 210 de la Ruta 2, a 200 kilómetros de Buenos Aires. Se pueden adquirir las entradas a $5.000 por plateaunotickets.

Maipú

Maipú abre sus puertas para vivir el Carnaval con comparsas y shows en vivo

El Carnaval de la Amistad en Maipú es uno de los más convocantes de la provincia de Buenos Aires y cuenta con tres comparsas propias. En esta celebración se destacan el desfile de carrozas y máscaras, el corso infantil, la elección de la Reina del Carnaval, el desfile tradicionalista y la Noche de Peña y Cantores. También tendrán lugar los shows en vivo, con grupos como Mala Fama, Hernán y La Champion Liga y La K’onga. Los festejos iniciaron el 30 de enero y seguirán hasta el 7 de febrero en el corsódromo de la ciudad, a 281 kilómetros de la Ciudad por Ruta 2.

Chascomús

La localidad de Chascomús se destaca por su Carnaval infantil

Esta localidad se destaca por su Carnaval infantil, una celebración que ofrece a niños y adolescentes acceso a propuestas culturales, artísticas y educativas. Se trata de una “fiesta comunitaria que une identidad, tradición y diversidad”, como definen en las redes sociales. Este festejo, apto para toda la familia, tendrá lugar en la Avenida Presidente Alfonsín los días viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero de 2026. Chascomús está a solo una hora y media de la Capital por ruta 2.

San Miguel

San Miguel se destaca por su Carnaval Criollo, una fiesta llena de folklore y tradición

Para quienes buscan una propuesta distinta, San Miguel propone su, ya clásico, Carnaval Criollo. Se trata de dos noches para celebrar el folklore, la música y la tradición en la Plaza de las Carretas. El sábado 14 de febrero se presentarán Los 4 de Córdoba, Por siempre Tucu y Agapornis, mientras que el domingo se podrá ver a Malevo y Los Manseros Santiagueños. Además, habrá una propuesta gastronómica con foodtrucks para disfrutar en familia.