A qué hora se estrena Hija del fuego, la serie de la China Suárez que competirá contra Wanda Nara

Se definió el lanzamiento de la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda (eltrece), protagonizada por Eugenia “China” Suárez, en una franja horaria que la enfrentará directamente con Masterchef Celebrity (Telefe), el ciclo conducido por Wanda Nara. Este movimiento de grilla inaugura un duelo mediático en el prime time de la televisión tras un enero de bajo rating.

La gerencia de programación comandada por Adrián Suar fijó el estreno de Hija del fuego: la venganza de la bastarda para el lunes 2 de febrero a las 21.15. La producción marca el retorno de la narrativa de ficción al canal tras el rendimiento positivo de la repetición de El encargado. La historia proviene del catálogo de la plataforma de streaming Disney+ y representa una nueva colaboración entre la emisora de aire y el servicio digital.

Por su parte, las autoridades de Telefe modificaron su esquema y adelantaron la gala de eliminación de Masterchef Celebrity para el mismo lunes de febrero a las 21.30, una maniobra que ubica al reality de Wanda Nara en competencia casi simultánea con la transmisión de la serie.

La coincidencia horaria configura un “superlunes” televisivo. La disputa por el control remoto divide la atención entre el suspenso de la ficción y la tensión de la cocina. Ambos ciclos compartirán la franja central y medirán sus fuerzas minuto a minuto en una noche clave para las métricas de rating del mes.

La trama de Hija del fuego: la venganza de la bastarda

La serie cuenta la historia de Letizia, interpretada por Suárez, una mujer que llega a un pueblo de la Patagonia para casarse con un empresario local, con el fin de ejecutar un plan de venganza sangrienta.

La serie fue grabada gran parte en locaciones de paisajes naturales en San Martín de los Andes y Buenos Aires. El elenco acompaña a Suárez con figuras como Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia.

El regreso de Gran Hermano a Telefe

El canal completa su renovación el lunes 23 con el inicio de Gran Hermano, generación dorada, con la conducción de Santiago del Moro en una edición especial, por el 25 aniversario del formato en el país. La casa alojará a más de 20 participantes, entre desconocidos surgidos del casting y figuras famosas que ingresarán mediante el “golden ticket”. Para esta edición, la producción renovó las instalaciones de la casa con una pileta estilo playa para el disfrute de los concursantes.

Los debates irán de domingo a jueves con un equipo integrado por Laura Ubfal, Eliana Guercio, Sol Pérez, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Gustavo Conti y la incorporación de Mariana Brey.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ariel López Cucatto.