El duro testimonio de una mamá que denuncia mala praxis en una maternidad de Córdoba: “Mi bebé estaba viva”

Viviana Mansilla dialogó con un móvil de LN+ para manifestar su zozobra; “Luego de mi parto las enfermeras le dijeron a mi familia que yo me había muerto”, relató

Viviana Mansilla, madre de Luz Valentina, en diálogo con LN+
En el Hospital Nueva Maternidad Provincial de Córdoba se viven horas de mucha preocupación debido a supuestos casos de mala praxis que derivaron en la muerte de varios bebés. Viviana Mansilla, una de las madres denunciantes, dialogó con un móvil de LN+ y aseguró: “Mi hija estaba viva y se movía, pero a los pocos minutos me dijeron que había muerto”.

LN+: Viviana Mansilla, madre de Luz Valentina
