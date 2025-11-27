El duro testimonio de una mamá que denuncia mala praxis en una maternidad de Córdoba: “Mi bebé estaba viva”

En el Hospital Nueva Maternidad Provincial de Córdoba se viven horas de mucha preocupación debido a supuestos casos de mala praxis que derivaron en la muerte de varios bebés. Viviana Mansilla, una de las madres denunciantes, dialogó con un móvil de LN+ y aseguró: “Mi hija estaba viva y se movía, pero a los pocos minutos me dijeron que había muerto”.

LN+: Viviana Mansilla, madre de Luz Valentina

Noticia en desarrollo