El fin de semana extralargo dejó un buen balance turístico; Rusia vuelve a atacar a Ucrania mientras se negocia la paz
Además, la causa Cuadernos tendrá dos audiencias semanales; Diego Santilli viaja a Misiones; Racing eliminó a River. Estas son las noticias de la mañana del martes 25 de noviembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- La Casa Rosada sigue con las reuniones con las provincias. El Ministro del Interior, Diego Santilli, viaja hoy a Misiones para reunirse con el mandatario provincial Hugo Passalacqua. La agenda de Santilli tiene como objetivo buscar apoyos legislativos para aprobar el presupuesto 2026 y las reformas que impulsa el Gobierno.
- Desde hoy habrá dos audiencias por semana en la causa Cuadernos. El tribunal federal 7 reanuda el proceso a las 13 hs con la lectura de la elevación a juicio de los 86 imputados, etapa que podría concluir el 2 de diciembre. La novedad será la puesta en marcha del régimen de dos audiencias por semana, para avanzar con un esquema más dinámico después de los cuestionamientos de la Cámara de Casación.
- Terminó el fin de semana extralargo con un buen balance turístico. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 1.694.000 personas recorrieron el país, lo que representa un aumento del 21% en comparación con el mismo feriado de 2024. La estadía promedio fue de 2,3 noches y el gasto medio diario por turista llegó a poco más de 91 mil pesos.
- Rusia lanzó un nuevo ataque masivo sobre Ucrania en plena renegociación del acuerdo de paz. Vladimir Putin llevó adelante una ofensiva con drones y misiles sobre distintas ciudades del país, mientras Estados Unidos y Europa reformulaban el acuerdo de paz de 28 puntos que el Kremlin acordó con la Casa Blanca para poner fin al la guerra. Al menos seis personas murieron en Kiev.
- Racing le ganó 3 a 2 a River y se clasificó a los cuartos de final del Clausura. La Academia eliminó al Millonario con un gol agónico. Va a enfrentar al ganador de la llave entre Lanús y Tigre, que se define mañana. También Boca selló su pase a los cuartos de final al superar 2 a 0 a Talleres y jugará contra Argentinos en la Bombonera. Los otros dos cruces confirmados en cuartos son Estudiantes contra Central Córdoba y Gimnasia contra Barracas Central.
