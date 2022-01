Una clienta de un bar se le plantó a una moza por no querer mostrar el pase sanitario y se produjo una fuerte discusión

La medida sacada por el Gobierno Nacional en diciembre pasado que exige la presentación del pase sanitario en eventos masivos o establecimientos con una alta afluencia de personas generó polémica en los últimos días. En las redes sociales, por ejemplo, comenzó a circular el video de una mujer quien le hizo un insólito reclamo a la empleada de un restaurante en La Plata luego de enterarse de que en ese lugar exigían el certificado de vacunación contra el Covid para poder ingresar.

“Te hago una pregunta, me llama la atención que a cada uno que entra ustedes no sé qué le [piden]”, dice la mujer un tanto confundida. En ese instante, la moza interviene y completa diciendo que “le piden el coso [certificado] de vacunación”. Luego de recibir esta respuesta, la mujer muy tranquila comienza a enumerar su lista de “exigencias” para mostrar su documento a cambio.

“Entonces yo te voy a pedir a vos la habilitación municipal, los libros rubricados, el libro de queja y te voy a pedir las libretas sanitarias de todos los que están manipulando comida, con las vacunas antituberculosas y la de la sífilis”, relata la señora cuyo nombre no trascendió, aunque sí se conoció que esto habría ocurrido en el bar Charola, cocina & bazar, entre calles 12 y 47, de la ciudad de La Plata.

En el fondo, la mesera únicamente consigue asentar, como si estuviese tomando nota de su “pedido”. “¿Vos me traés todo eso y yo te muestro mi pase de Covid (sic)”, dice. Confundida, la empleada le consulta si ella tiene la intención de ingresar al interior del local, dado que estaba en una mesa de la vereda. “¿Vos querías entrar o querías comer acá afuera?”, indaga. La clienta, un poco molesta asegura que si necesita entrar al lugar no lo puede hacer. “A ver, si yo después quiero entrar para ir al baño, no puedo ir”, expresa. Sin embargo, la mesera le dice que para ir al baño no necesita presentar el pase sanitario. “Vos traeme tu libreta sanitaria y yo te muestro mi pase”, dice, tajante.

Por una decisión administrativa [1198/2021] firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en diciembre se implementó el pase sanitario que corrobora que las personas de más de 13 años cuenten con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. La medida entró en vigencia el 1° de enero pasado y de esa manera quedan habilitadas para realizar actividades con mayor participación como eventos masivos en lugares cerrados.

En el video, la empleada le explica a la clienta que el certificado de vacunación es “algo que necesitan los dueños”. “No es algo de nosotros”, indica. Un poco ofuscada, la mujer exige la presencia de la dueña del establecimiento. “Decile que venga, porque yo necesito la habilitación del negocio, las libretas sanitarias de todos los que están manipulando las comidas, ¿puede ser?”, manifiesta.

En una de las intervenciones de la moza le indica que la dueña no está en ese momento en el restaurante pero sí la encargada. “¿Querés que llame a la encargada?”, le pregunta. “Alguien me tiene que dar la cara, porque vos me vas a venir a exigir algo a mí y yo cuando exijo algo que es fundamental que es por ley, mientras que esto otro es por una disposición ministerial no es ley, vos me vas a venir a hacer cuestión. No, yo quiero la legalidad de ustedes. Muéstrenme”, dice.

Por último, la empleada que intenta controlar la situación le pregunta si quiere que le acerque el menú. “Traemelo. No quiero problema para entrar y quiero que venga la encarga o el dueño, lo que sea”, finaliza.