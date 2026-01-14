El Gobierno celebró la inflación de diciembre; enviarán fondos a Chubut para combatir los incendios
Además, desde el jueves se eliminan los impuestos para importar celulares; los piquetes se redujeron desde que asumió Milei; Boca juega su primer amistoso de verano. Estas son las noticias de la mañana del 14 de enero de 2026
- El Gobierno se comprometió a mandarle fondos a Chubut para atender la emergencia por los incendios. Todavía existen focos activos y se calcula que son más de 12 mil hectáreas afectadas, mientras el consejo deliberante de Epuyén declaró catástrofe total a toda la localidad. No está definido el monto que se girará, pero será a través de aportes del Tesoro Nacional que llegarían a las arcas chubutenses en los próximos días.
- El Gobierno elimina impuestos a celulares importados. Desde mañana dejarán de pagar aranceles aduaneros. La iniciativa apunta a incrementar la competencia y a generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores, pero el impacto no será inmediato.
- Los piquetes se redujeron 52,7% desde que asumió Milei. Según un relevamiento de la consultora Diagnóstico Político hubo 3893 piquetes en 2025, 5996 en 2024 y 8239 en 2023. La disminución de los cortes callejeros protagonizados por las organizaciones sociales son la clave de la caída.
- El Gobierno celebró el dato del Indec. “El año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general como núcleo”, posteó el Ministro de Economía, Luis Caputo, tras conocerse el 31,5% acumulado anual y el 2,8% de inflación de diciembre. “Toto el más grande”, escribió el Presidente en las redes sociales para celebrar el cierre de 2025.
- Boca juega su primer amistoso del año. Será ante Millonarios de Colombia, en un partido para homenajear a Miguel Angel Russo, quien dirigió a ambos equipos. El encuentro se juega desde las 19 en la Bombonera. Boca tendrá algunas bajas por lesiones: entre las que se destacan Edinson Cavani, Milton Giménez y Rodrigo Battaglia.
