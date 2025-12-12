El Gobierno destacó la inflación de 2,5% de noviembre; detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas
Además, Javier Milei viaja hoy a Córdoba en el “tour de la gratitud”; EE.UU. aumenta la presión sobre Maduro; el 23 de enero comienza el torneo Apertura. Estas son las noticias de la mañana del viernes 12 de diciembre de 2025
LA NACION
- El Gobierno destacó el dato de inflación de noviembre. El Ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó que con el 2,5% publicado por el Indec la inflación acumulada en los primeros 11 meses del año es de 27,9%, “La menor para este periodo del año desde 2017”. Además, el funcionario aseguró que “a casi dos años de gestión la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años”.
- Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas, que se estaba llevando cajas y celulares de un galpón. Lo ordenó el juez Luis Armella después de registrar su casa. Fue sorprendida mientras retiraba documentos y una computadora. El procedimiento ocurre en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera y a la AFA.
- Milei viaja hoy a Córdoba con el “tour de la gratitud”. El mandatario tiene previsto esta tarde realizar una caminata junto a la militancia por uno de los barrios más populares de la capital de la provincia. Milei quiere profundizar su presencia en el interior del país con actividades que le permitan agradecer al electorado el respaldo en las elecciones de octubre.
- Estados Unidos sanciona a familiares de Maduro y aumenta la presión sobre Venezuela. El gobierno de Donald Trump impuso además nuevas sanciones contra empresas ligadas al transporte de crudo. El tesoro estadounidense incluyo en la lista negra a empresarios y familiares ligados al alto mando chavista por operaciones ilícitas y evasión de controles.
- Ya se conoce la programación del Apertura. La Liga Profesional difundió el cronograma del torneo, que comienza el 23 de enero. River va a debutar contra Barracas Central de visitante, mientras que Boca va a recibir a Deportivo Riestra. El primer Superclásico será el fin de semana del domingo 19 de abril en el Monumental.
LA NACION
