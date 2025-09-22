El programa UBA XXI tuvo un récord histórico de inscripciones

La Universidad de Buenos Aires (UBA) celebró que el número de estudiantes que se inscribieron en UBA XXI tuvo un nuevo récord y aumentó un 18% con respecto al 2024. El programa —que permite cursar el Ciclo Básico Común (CBC) de forma virtual— tuvo una cifra de 75.175 estudiantes inscriptos en el segundo cuatrimestre en todas las carreras.

Según datos difundidos por la casa de estudios, el 28% representa a estudiantes que aún están cursando los dos últimos años de la escuela secundaria.

A su vez, se realizaron más de 112.279 inscripciones al primer examen parcial que tuvo lugar en el primer cuatrimestre en las distintas materias que ofrece el programa, lo que representa un aumento de 25% respecto al año anterior y también supone un nuevo récord.

Con UBA XXI, los estudiantes pueden cursar el primer año de forma virtual. UBA Prensa

“Este récord refleja no solo el interés de miles de jóvenes por comenzar su formación universitaria en la UBA, sino también el compromiso de la universidad pública con la ampliación de derechos y la igualdad de oportunidades”, señaló María Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Académicos de la UBA, en un comunicado difundido por la universidad.

En el mismo mensaje, desde la UBA añadieron: “Con este nuevo récord de inscripciones, la UBA reafirma su papel como referente en educación pública, gratuita y de calidad en la región, y renueva su compromiso de seguir ampliando el acceso a la universidad para todos y todas".

Cómo funciona el UBA XXI

Creado en 1985, este programa permite a estudiantes de todo el país cursar materias del CBC en modalidad virtual, sin límite de edad ni necesidad de haber finalizado la escuela secundaria para inscribirse. Las materias se dictan a través de un entorno virtual de aprendizaje, al que se accede de manera remota a través de internet.

El CBC es el primer año de todas las carreras de la UBA y es a modo de introducción a la profesión elegida y de nivelación de cara al nivel universitario. Consta de seis materias: dos según la orientación, dos específicas de la carrera y dos comunes. Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre y cada materia consta de dos evaluaciones parciales.

Actualmente, cuenta con 33 subsedes activas distribuidas en distintas localidades del país. Estos espacios permiten que estudiantes que viven fuera de la ciudad de Buenos Aires puedan acceder a la cursada, rendir exámenes presenciales y contar con acompañamiento académico en su región.

Hay varias sedes distribuidas para que los alumnos puedan rendir los exámenes. Hernan Zenteno - La Nacion

El ingreso a la UBA es irrestricto y sin examen de ingreso. Los estudios de grado son gratuitos en esta institución. Antes de realizar la inscripción, es importante cumplir con los siguientes requisitos para poder estudiar en la UBA: