El tiempo en la Ciudad: ¿cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?

Luego de vivir unas jornadas agradables y con temperaturas máximas que alcanzaron los 22° C, vuelve el frío a la región del AMBA
El avance de la nubosidad y el retroceso del viento norte marcarán el inicio de un leve descenso de la temperatura que se mantendrá hasta el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Debido al ingreso de un frente frío originado en la Patagonia, se prevé que el miércoles la temperatura mínima sea de 8° C y la máxima de 15° C
Las condiciones de nubosidad se mantendrán, como mínimo, hasta el sábado. Aún así, las probabilidades de lluvia son muy pocas. Para el jueves y el viernes, la mínima oscilará entre los 5° y 6° C. Las máximas variarán entre los 14° y 15° C.
La parte más gélida se vivirá durante el fin de semana, con una temperatura mínima que partirá de los 4° C con un pico de hasta 12°C.
