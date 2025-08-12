El tiempo en la Ciudad: ¿cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?

El avance de la nubosidad y el retroceso del viento norte marcarán el inicio de un leve descenso de la temperatura que se mantendrá hasta el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Debido al ingreso de un frente frío originado en la Patagonia, se prevé que el miércoles la temperatura mínima sea de 8° C y la máxima de 15° C

¿Se vienen las lluvias?

Las condiciones de nubosidad se mantendrán, como mínimo, hasta el sábado. Aún así, las probabilidades de lluvia son muy pocas. Para el jueves y el viernes, la mínima oscilará entre los 5° y 6° C. Las máximas variarán entre los 14° y 15° C.

Ola polar. Frío en la ciudad de Buenos Aires Fabián Marelli

La parte más gélida se vivirá durante el fin de semana, con una temperatura mínima que partirá de los 4° C con un pico de hasta 12°C.