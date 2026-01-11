Solo puede pasar en Australia: el insólito pasajero que se subió a un bus en medio de la ruta y salvó su vida

Un conmovedor acto de bondad humana se dio el pasado sábado por la noche en Brisbane, Australia, cuando un conductor de un colectivo detuvo su ruta para rescatar a un koala que se encontraba en una situación de extremo peligro. El marsupial fue bienvenido a bordo en un gesto de compasión que rápidamente capturó la atención de la comunidad, luego de que el video fuera compartido en las redes de la organización Koala Rescue Brisbane South.

El incidente tuvo lugar en una transitada ruta de la ciudad Brisbane, donde el chofer avistó al koala solitario intentando cruzar. Afortunadamente, el animal logró evitar ser atropellado por un vehículo y, asustado, trepó a un poste de luz al borde del camino en busca de seguridad. Fue en ese momento que la intervención del chofer resultó crucial. Preocupado por la posibilidad de que el koala descendiera y volviera a exponerse al tráfico inminente, el conductor tomó una decisión inmediata. Se detuvo, usó una campera para cubrir cuidadosamente la cabeza del animal y lo subió al autobús, ofreciéndole un viaje seguro.

El chofer no dudó en salvar al pobre animalito (Foto: Facebook Koala Rescue Brisbane South Inc.)

“El conductor fue un héroe que vio al koala esquivar el tráfico en Wiles Street en Camp Hill antes de que se subiera a un poste de luz. El conductor pensó rápido y trató de evitar que el koala salga lastimado”, explicaron desde Koala Rescue Brisbane South en su página de Facebook, donde compartieron el clip que tuvo más de 7 mil likes.

Una vez a salvo dentro del vehículo, el koala, visiblemente asustado pero ya fuera de peligro, pudo finalmente relajarse y respirar con más tranquilidad. La organización rescatista fue alertada de la situación, y sus miembros actuaron con celeridad para asistir al pequeño animal. El koala fue trasladado para recibir la atención necesaria, lo que marcó un giro afortunado en su peligrosa aventura nocturna.

Los rescatistas comprobaron que se encontraba en buen estado de salud (Foto: Facebook Koala Rescue Brisbane South Inc.)

“No recomendamos manejar koalas a menos que estés entrenado. Tienen garras increíblemente peligrosas, pueden morder y causar graves daños. Si encuentras un koala herido, y es seguro contenerlo sin tocarlo hasta que llegue la ayuda, por favor hazlo. Cualquier lugar oscuro es bueno para la vida silvestre. Normalmente, recomendamos una cesta de ropa cubierta con una toalla, pero si es necesario, un colectivo sirve”, aseguraron desde la ONG.

Las imágenes del rescate, que rápidamente se viralizaron, mostraron al koala seguro en el autobús, un lugar mucho más tranquilo que la concurrida vía donde había comenzado su periplo. Tras su rescate, el koala fue bautizado como Peri y posterior recibió un certificado de buena salud por parte de los especialistas, por lo que ya se encontraba apto para la liberación.

Al día siguiente del incidente, Peri fue puesto en libertad en una reserva protegida, un entorno natural y seguro, lejos de los peligros de la infraestructura humana. Este evento subrayó la creciente problemática que enfrentan las poblaciones de koalas en Australia. El declive de estos marsupiales se debe, en gran medida, a factores como la pérdida de su hábitat natural, lo que los fuerza a un contacto cada vez más cercano y peligroso con las zonas urbanas y las carreteras.

El koala fue liberado en una zona protegida (Foto: Facebook Koala Rescue Brisbane South Inc.)

La historia de Peri se erige, entonces, como un claro y conmovedor ejemplo de cómo la bondad humana puede marcar una diferencia vital. La acción rápida y desinteresada del conductor del colectivo, sumada a la profesionalidad y dedicación del personal de Koala Rescue Brisbane South, fue fundamental para preservar la vida de este koala. Ahora puede vivir en paz en la cima de los árboles sin tener miedo a ser atropellado en una ruta.