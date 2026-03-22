Eligieron los 100 mejores aeropuertos del mundo en 2026

Un viaje comienza mucho antes de llegar a destino. El proceso de despachar las valijas y esperar para subir al avión puede elevar la experiencia, o bien, hacer que los pasajeros pasen por un estrés innecesario. Es por esto que los turistas valoran mucho el servicio que ofrecen las terminales aéreas. En este marco, la consultora Skytrax elaboró un ranking con los mejores aeropuertos del mundo para viajar este 2026.

La tradicional lista —elaborada a partir de las opiniones de miles de usuarios durante todo un año— es realizada por la consultora de Reino Unido, especializada en auditar y calificar la calidad de aerolíneas y aeropuertos a nivel internacional.

Este año, y al igual que en las últimas ediciones, el Aeropuerto Internacional de Singapur Changi se llevó el primer lugar del ranking. Conocido como uno de los más grandes en el continente asiático en cuanto a movimiento, fue nombrado el mejor del mundo en otras 14 oportunidades.

Singapur se llevó el primer lugar en 2026. Markus Spiske / Unsplash

En segundo lugar, y dos puestos por encima que el año pasado, quedó el Aeropuerto Internacional de Incheon, en Seúl, la capital de Corea del Sur, que también es uno de los más grandes y concurridos del mundo. Lo sigue Haneda, en Tokio, Japón, que quedó tercero y dos puestos más arriba que el otro aeropuerto local y ubicado a 80 kilómetros, el Aeropuerto Internacional de Narita.

Entre las variables que tiene en cuenta para elegir a los establecimientos que integran sus rankings Skytrax cuenta la eficiencia de seguridad e inmigración, limpieza, calidad de instalaciones, señalización, confort, oferta de restauración y compras, entre otras cosas. Este año ningún aeropuerto de la Argentina logró ingresar a la lista.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza no logró ingresar a la lista de los 100 mejores. Jesica Rizzo

El top 10