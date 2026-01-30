En detalle: qué se sabe de los cambios en los pasaportes y los DNI

El Renaper iniciará la distribución de nuevos ejemplares de pasaportes y DNIs con tecnología de seguridad internacional. La medida oficializa una renovación técnica para evitar falsificaciones en la documentación civil argentina. El Estado nacional aplica estas modificaciones junto a novedades tecnológicas para elevar los niveles de resguardo de los datos personales de la población.

¿Qué se sabe de los cambios en los pasaportes y los DNI?

El Estado nacional renovó las especificaciones de seguridad para los documentos de identidad y viaje, bajo las disposiciones 54/2026 y 55/2026. Los nuevos ejemplares incorporan un chip electrónico sin contacto y tecnología de grabado láser sobre policarbonato, elementos que elevan el nivel de protección de la información del ciudadano frente a las amenazas de adulteración actuales.

Medidas de seguridad del nuevo DNI

Los dispositivos electrónicos permiten una lectura rápida en los puntos de control migratorio. El uso de materiales de nueva generación garantiza una durabilidad superior ante el uso cotidiano, ya que las variantes visuales en ambas caras del plástico entorpecen la creación de duplicados ilegales. El cambio rige para la población general y para los residentes extranjeros nacionalizados en el país.

Características técnicas del pasaporte nacional

La normativa alinea el documento de viaje con los estándares internacionales de identificación. El diseño cumple las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional. El cuaderno cuenta con 34 páginas, utiliza materiales que dificultan las maniobras de adulteración física y el documento posee medidas de nivel avanzado con carácter secreto. Estos elementos protegen la integridad del titular durante sus traslados al exterior.

El nuevo pasaporte argentino con las nuevas modificaciones

Los ciudadanos obtendrán la versión moderna en las sedes correspondientes desde el inicio de febrero, mediante los canales habituales de solicitud. Las especificaciones técnicas siguen los protocolos globales de seguridad para la aviación.

Modificaciones en el DNI

El documento nacional de identidad conserva su formato de tarjeta pero introduce variantes visuales significativas. El dispositivo electrónico brinda mayor compatibilidad con los sistemas de control migratorio mundiales. Las autoridades modificaron el anverso y el reverso de la credencial, una medida que dificulta la producción de documentos apócrifos.

Medidas de seguridad del reverso del nuevo DNI

El grabado láser sobre policarbonato constituye la base de la nueva estructura física de la tarjeta, ademas de que los nuevos plásticos ofrecen una resistencia superior frente a los modelos previos, junto con una tecnología de chip que facilita el acceso seguro a diversos servicios digitales. El diseño estético presenta renovaciones en la disposición de los datos biográficos.

El proceso de emisión sigue los mismos pasos administrativos que el modelo anterior. La seguridad de la información reside en el soporte digital interno del plástico.

Reglas de vigencia y procedimientos para menores de edad

Los ciudadanos no necesitan renovar el documento de forma obligatoria antes de ese plazo. Los menores de 14 años recibirán una credencial con las mismas prestaciones técnicas que los adultos. Los niños menores de cinco años portarán un ejemplar con la firma de su padre, madre o tutor legal. El registro de la firma propia del menor ocurre tras cumplir los cinco años de edad.

En el caso de los recién nacidos, el Estado emite un DNI 0 Año con carácter provisorio. Esta credencial contiene los datos biográficos y filiatorios.

El documento posee validez exclusiva dentro del territorio de la República Argentina. Los pasaportes que circulan en la actualidad mantienen su plena vigencia hasta su fecha de vencimiento y el cambio tecnológico no invalida los trámites realizados con anterioridad al inicio de febrero.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucía Pereyra.