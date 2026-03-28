Este es el permiso del casamiento en la Quebrada de las Conchas que Salta denuncia como falso

El polémico casamiento en la Quebrada de las Conchas, una zona protegida de Salta, sumó un nuevo capítulo luego de que se conociera el documento que denuncian que fue falsificado para realizar la lujosa boda de Nicole Pocovi y Federico Maran.

El permiso, que el gobierno salteño asegura es “apócrifo” y por el que se inició una causa penal, consiste en dos hojas y está redactado como una nota administrativa de autorización. Se presenta como emitido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, a cargo de Alejandro Aldazábal.

El texto -al que accedió LA NACION- indica que se autoriza la realización de un evento privado en un sector de la Quebrada de las Conchas. Además, se menciona la fecha de la boda (marzo 2026) y la ubicación aproximada dentro del área natural.

El documento utilizado para el casamiento en Salta, denunciado como falso

En la segunda hoja se encuentra la firma de Aldazábal que aparece como “pegada”, es decir, como un recorte insertado digitalmente, no integrada al documento. Además, tal como denunció el gobierno local, no cuenta con número de expediente, ni número de resolución ni sello oficial del organismo.

Según la denuncia, este documento fue presentado por una de las titulares de la propiedad privada donde se realizó la boda, Lucía Grajales Soriano, con el objetivo de justificar la instalación de estructura como luces, DJ, catering y montaje.

El casamiento en Quebrada de las Conchas

El documento tiene fecha del 11 de diciembre del 2025 y dice: “A su concideracion [sic]. Siendo notificados y realizando las evaluaciones pertinentes al pedido de permiso para realización de evento a realizarse con fecha en Marzo 2026″.

La polémica por la boda

El casamiento tuvo lugar del 20 al 23 de marzo. El caso escaló luego de que se viralizaran imágenes de la boda dentro del área protegida.

Esto derivó en una denuncia por parte de las autoridades de la provincia y de la municipalidad de Cafayate porque aseguran que el evento no tenía la autorización correspondiente. El municipio advirtió que el uso de luces y sonido potente en el paraje afecta directamente el comportamiento de la fauna autóctona, mientras que la presencia de infraestructura y numerosas personas podría acelerar la erosión de las icónicas formaciones rocosas de la zona.

La fiscal Sandra Rojas inició el viernes la investigación para determinar una falsificación de instrumento público o maniobras ilegales para habilitar el casamiento.

Polémica por un casamiento en la Quebrada de las Conchas

El polémico casamiento en la Quebrada de las Conchas Radio Luz

Según publicó el medio salteño El Tribuno, la Unidad Fiscal Contravencional también tomó intervención por violación de normativas vigentes en materia ambiental y de uso de espacios protegidos.

En los últimos días, Aldazábal aseguró que su firma fue falsificada. “No autoricé nada, ese documento es falso”, sostuvo, según consignó el medio local Informate Salta. En diálogo con los diarios locales, detalló: “El papel que exhibía es un papel que no tiene los membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy desprolijo. Sacaron una foto de mi firma, la pegaron abajo y se nota al kilómetro que es una foto pegada. No hay ninguna autorización que sea expedida con una foto”.

Los novios del casamiento de la polémica en Cafayate

El funcionario indicó además que la Justicia podría determinar una “multa ejemplar” para los responsables.

La boda de lujo

El casamiento fue lo que se conoce como destination wedding (boda de destino, en español), es decir, un evento organizado en una ubicación lejana a la residencia de origen de los novios y de la mayoría de los invitados.

La pareja es de Buenos Aires. Pocovi es dueña de una marca de anteojos de diseño, tiene 31 años y es hija del empresario Marcelo Pocoví, expareja de Zulemita Menem. Maran, por su parte, tiene 31 años y es socio de la concesionaria Auto Milano.

El casamiento en la Quebrada de las Conchas Informate Salta

El casamiento en la Quebrada de las Conchas Noticias NOA

Los asistentes debían seguir un particular código de vestimenta. El elegido para la celebración principal fue “Met Gala”, el evento neoyorquino conocido a nivel mundial por su extravagante alfombra roja.

Participaron influencers y, de acuerdo a la propia organizadora, también un juez de la Corte Suprema, que no fue identificado.

“Elegimos mantener en secreto el lugar porque creemos que hay algo sagrado en esa espera y en dejarse sorprender! Más adelante vamos a poner un punto de encuentro para poder salir todos en combis”, escribieron los novios en la invitación.

En el lugar había sillones de diseño, una cabina de DJ y una carpa con una pista de baile, donde durante toda la noche sonó electrónica a todo volumen.