El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en el sitio oficial de la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee cada día de esta semana.

Las lecturas de la Biblia que corresponden a hoy Getty Images

Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día). Una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.

Evangelio católico del día para la semana del 20 al 25 de octubre

A continuación, el Evangelio del día para toda la semana, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.

Cuál es el salmo de hoy Freepik

Lunes 20 de octubre

Evangelio. Lucas 12:13-21

Uno de entre la multitud le dijo:

—Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo.

Pero él le respondió:

—Hombre, ¿quién me ha constituido juez o encargado de repartir entre vosotros?

Y añadió:

—Estad alerta y guardaos de toda avaricia; porque aunque alguien tenga abundancia de bienes, su vida no depende de lo que posee.

Y les propuso una parábola diciendo:

—Las tierras de cierto hombre rico dieron mucho fruto.

Y se puso a pensar para sus adentros: «¿Qué puedo hacer, ya que no tengo dónde guardar mi cosecha?»

Y se dijo: «Esto haré: voy a destruir mis graneros, y construiré otros mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes.

Entonces le diré a mi alma: “Alma, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien”».

Pero Dios le dijo: «Insensato, esta misma noche te van a reclamar el alma; lo que has preparado, ¿para quién será?»

Así ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios.

Martes 21 de octubre

Evangelio. Lucas 12:35-38

Tened ceñidas vuestras cinturas y encendidas las lámparas, y estad como quienes aguardan a su amo cuando vuelve de las nupcias, para abrirle al instante en cuanto venga y llame.

Dichosos aquellos siervos a los que al volver su amo los encuentre vigilando. En verdad os digo que se ceñirá la cintura, les hará sentar a la mesa y acercándose les servirá.

Y si viniese en la segunda vigilia o en la tercera, y los encontrase así, dichosos ellos.

Miércoles 22 de octubre

Las lecturas y el Evangelio del día (Fuente: iStock)

Evangelio. Lucas 12:39-48

Sabed esto: si el dueño de la casa conociera a qué hora va a llegar el ladrón, no permitiría que se horadase su casa.

Vosotros estad también preparados, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre.

Y le preguntó Pedro:

—Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?

El Señor respondió:

—¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de la casa para dar la ración adecuada a la hora debida?

Dichoso aquel siervo a quien su amo cuando vuelva encuentre obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si ese siervo dijera en sus adentros: «Mi amo tarda en venir», y comenzase a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará duramente y le dará el pago de los que no son fieles.

El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no fue previsor ni actuó conforme a la voluntad de aquel, recibirá muchos azotes; en cambio, el que, sin saberlo, hizo algo digno de castigo, recibirá pocos azotes. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que le encomendaron mucho, mucho le pedirán.

Jueves 23 de octubre

Evangelio. Lucas 12:49-53

Fuego he venido a traer a la tierra, y ¿qué quiero, sino que ya arda?

Tengo que ser bautizado con un bautismo, y ¡qué ansias tengo hasta que se lleve a cabo! ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, os digo, sino división. Pues desde ahora, habrá cinco en una casa divididos: tres contra dos y dos contra tres; se dividirán el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.

Viernes 24 de octubre

Santa Teresa de Jesús tiene su día en octubre

Evangelio. Lucas 12:54-59

Decía a las multitudes:

—Cuando veis que sale una nube por el poniente, enseguida decís: «Va a llover», y así sucede.

Y cuando sopla el sur, decís: «Viene bochorno», y también sucede.

¡Hipócritas! Sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra: entonces, ¿cómo es que no sabéis interpretar este tiempo?

¿Por qué no sabéis descubrir por vosotros mismos lo que es justo?

Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura ponerte de acuerdo con él en el camino, no sea que te obligue a ir al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo.

Sábado 25 de octubre

Evangelio. Lucas 13:1-9

Estaban presentes en aquel momento unos que le contaban lo de los galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la de sus sacrificios.

Y en respuesta les dijo:—¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos, porque padecieron tales cosas?

No, os lo aseguro; pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente.

O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que vivían en Jerusalén?

No, os lo aseguro; pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente.

Les decía esta parábola:—Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar en ella fruto y no lo encontró.

Entonces le dijo al viñador: «Mira, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera sin encontrarlo; córtala, ¿para qué va a ocupar terreno en balde?»

Pero él le respondió: «Señor, déjala también este año hasta que cave a su alrededor y eche estiércol, por si produce fruto; si no, ya la cortarás».