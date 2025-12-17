Fotomultas en Uruguay: montos, radares y cómo saber si tengo boletas impagas

El gobierno uruguayo decidió poner fin a un tema pendiente de su sistema de tránsito en junio de 2024: el cobro de infracciones a extranjeros. Miles de turistas argentinos que visitaron Punta del Este y sus rutas el verano pasado recibieron notificaciones de deudas por fotomultas con valores que alcanzan los US$10.000.

¿Qué establece el decreto presidencial sobre el pago de multas?

Hasta junio de 2024, las cámaras de fotomultas no emitían cargos sobre los vehículos de turistas internacionales, situación que afectaba a los miles de autos argentinos que cada verano circulan por las calles y rutas esteñas. El Decreto 176/024 estableció a mediados del año pasado que “cuando el infractor de tránsito en jurisdicción nacional o departamental no acredite su residencia legal en territorio nacional, abonará las multas por infracciones de tránsito antes de abandonar el país”.

En Uruguay, los extranjeros deberán pagar las multas por exceso de velocidad Natalia Ayala

Muchos argentinos critican de esta medida que no recibieron notificación al dejar el país, como establece el decreto, ya que, algunos turistas se enteraron de sus multas en dólares varios meses después de sus últimas vacaciones. Un caso es el de Marina, una turista porteña de 35 años, quien pasó unas semanas en Punta del Este a principios de año sin saber del cambio de normativa. Marina se enteró de que acumuló multas registradas en febrero pasado hace una semana, cuando su novio ingresó al sistema de telepeaje uruguayo para inscribirse y no pudo hacerlo. El monto que le informó la página de multas del país vecino la dejó impresionada: debía US$5000. Todas las infracciones se registraron a lo largo del trayecto que une la ciudad de Colonia con Punta del Este.

El impacto económico: valores de las infracciones

Las multas por exceso de velocidad en las rutas de Uruguay equivalen actualmente a US$440. Según pudo saber LA NACION, hay casos de argentinos que acumulan multas con montos cercanos a los US$10.000. Autoridades de Maldonado detallaron que detectaron casos de turistas extranjeros, cuya nacionalidad no precisaron, con un acumulado de hasta US$40.000.

Las multas por exceso de velocidad en las rutas de Uruguay equivalen actualmente a US$440 Ricardo Figueredo / LA NACION

Límites de velocidad y ubicación de las cámaras

El sistema de control de velocidad se basa en límites estrictos y dispositivos de registro distribuidos en las principales arterias. Según comunica la web del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), la velocidad máxima de circulación en las zonas urbanas de Maldonado es de 45 kilómetros por hora. En autopistas y rutas interbalnearias, la velocidad máxima varía según el tramo. En todas estas vías, por ejemplo la que une Colonia con Punta del Este, se instalaron radares que informan al vehículo la velocidad a la que conduce. Cien metros más adelante de estos dispositivos se encuentran las cámaras de fotomultas.

Consulta y métodos de pago de las fotomultas en Uruguay

El proceso para verificar y saldar las deudas vehiculares se centraliza en plataformas oficiales. Juan Pigola, director general del Departamento de Movilidad de la intendencia de Maldonado, afirma que la mejor manera de saber si un vehículo registra multas es ingresar al centro de información oficial de Uruguay, www.impo.com.uy, y colocar el número de patente del rodado en el buscador.

Muchos argentinos visitaron Uruguay el verano pasado, reciben que acumulan penas económicas por montos cercanos a los US$10.000 Natalia Ayala

Las multas pueden llegar por distintas vías: algunos turistas las recibieron en sus casillas de correo electrónico con meses de retraso, mientras que otros no fueron notificados y se enteraron de sus multas cuando las consultaron a través del sistema web uruguayo o cuando intentaron suscribirse al sistema de telepeaje. El artículo 2 del decreto presidencial establece que las multas se podrán abonar “a través de la web o en la aplicación del Sucive, en las redes de cobranza de todo el país, u otro mecanismo electrónico”.

Consecuencias de reingresar con multas pendientes a Uruguay

Por ahora, no se efectúan inhibiciones, ni de entrada ni de salida al país. Juan Pigola señala: “Pese a que existe un decreto que dice que no se debería dejar salir del país si se registran multas sin pagar, eso todavía no se cumple. Aún no hay un control efectivo que inhiba la salida ni la entrada al país por multas impagas. La idea es que en algún momento lo haya, quizás el año que viene. Todo depende de las actitudes que tome el Poder Ejecutivo”. El funcionario aclara la importancia de que los turistas extranjeros paguen sus multas y detalla que, en caso de que la policía uruguaya o los inspectores de tránsito locales frenen un auto en alguno de sus operativos y detecten que tiene más de 15 multas impagas, estarán obligados a incautarle el vehículo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de unartículo firmado por María Nöllmann.