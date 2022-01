Fueron a ver un DJ en Quilmes y los terminaron vacunando contra el coronavirus

El viernes por la noche hubo un recital del DJ Alan Gomez y otros artistas en el Parque de la Ciudad, de Quilmes. Para acceder al evento era necesario presentar el certificado sanitario con la constancia de que cada espectador se había dado al menos dos dosis de la vacuna contra el Covid-19. Pero el dato llamativo fue que quienes no contaban con las dosis al día podían vacunarse en la puerta misma del lugar, donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires había colocado una posta de vacunación para dicho efecto.

“Vinimos a ver a Alan Gómez. Cuestión que para entrar tenés que tener mínimo dos dosis y si no la tenés, te la dan ahí nomás. Lo que se dice Gestión cumbiera (toda esta gente esperando a vacunarse, jajaja)”, escribió en su cuenta de Twitter la usuaria @bbbolsa, que acompañó su texto con un pequeño video en el que se veía el acceso al recital y, casi en el mismo lugar, gente haciendo la fila para vacunarse.

Fue a un recital en Quilmes y lo vacunaron contra el Covid-19

El posteo de la usuaria se volvió rápidamente viral. Alcanzó más de 11.000 Me gusta y fue visto casi 300.000 veces. En un segundo posteo, @bbbolsa subió la foto de su propio hermano, al que estaban vacunando, y escribió: “El b... de mi hermano con una sola dosis”.

El tuit que difundió que se estaba vacunando en la puerta de un recital del DJ Alan Gómez en Quilmes Captura twitter / @bbbal

Consultada por este medio, la usuaria que subió el posteo, cuyo nombre fuera de Twitter es Angie, señaló que en la puerta del recital organizado por el municipio de Quilmes pedían constancia de vacunación. “Yo me había olvidado el pase sanitario, y no tenía nada para descargarlo. Y mi hermano y mi amiga tampoco. Si no lo tenías, te buscaban en una base de datos con tu DNI”.

La mujer aclaró que ella tiene “tres dosis desde noviembre” porque trabaja en salud. “Pero mi hermano solo tenía una porque es colgado. Y en la entrada le dijeron que para entrar debía darse la otra”, agregó.

De este modo fue como el joven recibió la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 en la puerta del recital de DJ Alan Gómez, y fue fotografiado en ese acto.

“Otro detalle es que antes de entrar (antes de saber que pedían que te vacunes) quisimos comprar cerveza en un local a una cuadra y no nos vendieron por el evento, no entendimos por qué. Después, con lo de la vacuna, tenía sentido”, reflexionó Angie. Adentro del predio del recital tampoco se vendía alcohol.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmó a este medio que la vacunación en eventos, como el ocurrido en Quilmes el viernes pasado, es parte de una estrategia de la cartera sanitaria bonaerense que se enmarca dentro de un proyecto llamado “Marea Sanitaria”.

El hermano de la mujer que hizo el posteo se vacunó con la segunda dosis contra el Covid-19 en la puerta del recital del DJ Alan Gómez, el viernes pasado, en Quilmes Twitter / @

“Es parte de nuestra estrategia. Tenemos 60 postas itinerantes para lo que son puntos de vacaciones y lugares masivos, y vamos atrás de los eventos. Vacunamos a la gente en la puerta y pueden entrar. Es una forma de concientizar”, señaló una fuente del Ministerio de Salud bonaerense a LA NACION.

De acuerdo con la página oficial del Ministerio de Salud de la provincia, estas postas están desplegadas en los principales destinos turísticos bonaerenses como también en otras localidades de la provincia como Berisso, Ensenada, Escobar, Tigre, Quilmes, Tres Arroyos y Zárate, entre otras.

El posteo de Angie recibió numerosos comentarios en los que, en su mayoría, los usuarios saludaban esta iniciativa como una buena manera de hacer que la gente pueda acceder a su dosis de vacuna contra el Covid-19 en un momento en que el país atraviesa un récord de casos.