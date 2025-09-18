Hamburguesas a $2500: la promoción que busca romper un récord el domingo 21 de septiembre

La cadena de hamburguesas Big Pons busca romper el mercado con una propuesta innovadora: en el marco del Cheese Burger Day ofrece su Cheese Burger Simple a 2500 pesos. Para quienes estén interesados, su comercialización será el próximo domingo 21 de septiembre hasta agotar stock.

“Falta nada para el Cheese Burger Day y como estamos todos ansiosos, subimos dos semanas antes la data más importante que tenés que saber. Este 21 de septiembre prepárate para darlo todo en el día más Big Pons del año”, detalló la cuenta oficial de Big Pons que abrirá sus puertas desde las 12 del mediodía.

Según detalla la publicación de Big Pons la intención de esta iniciativa es llegar al récord de 100 mil hamburguesas vendidas en todos sus comercios.

La hamburguesa Cheese Burger Simple cuenta con un solo medallón de carne y doble feta de queso cheddar fundido. Esta combinación contundente acapará la atención de miles de seguidores, quienes se agolparán en las 14 sucursales de Big Pons para adquirir este ejemplar a un precio irrisorio.

En su página oficial, Big Pons comercializa esta hamburguesa en 12.500 pesos, sumado a un acompañamiento de papas fritas. Ante la diferencia de precios, los usuarios se mantienen expectantes a lo que será la jornada del día domingo.

Un dato a tener en cuenta: la oferta será válida solo en las sucursales de Big Pons. En caso de optar por la modalidad “take away” o delivery, no habrá ningún tipo de descuento.

En 2024, el comercio gastronómico lanzó la misma iniciativa en sus locales y la demanda superó completamente las expectativas propuestas. El precio en aquel momento era de 1000 pesos por cada unidad.

