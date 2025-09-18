Hamburguesas a $2500: la promoción que busca romper un récord el domingo 21 de septiembre

La cadena gastronómica Big Pons lanzó esta iniciativa en redes sociales; qué tener en cuenta para conseguir el valor promocional
- 2 minutos de lectura'
La cadena de hamburguesas Big Pons busca romper el mercado con una propuesta innovadora: en el marco del Cheese Burger Day ofrece su Cheese Burger Simple a 2500 pesos. Para quienes estén interesados, su comercialización será el próximo domingo 21 de septiembre hasta agotar stock.
“Falta nada para el Cheese Burger Day y como estamos todos ansiosos, subimos dos semanas antes la data más importante que tenés que saber. Este 21 de septiembre prepárate para darlo todo en el día más Big Pons del año”, detalló la cuenta oficial de Big Pons que abrirá sus puertas desde las 12 del mediodía.
Según detalla la publicación de Big Pons la intención de esta iniciativa es llegar al récord de 100 mil hamburguesas vendidas en todos sus comercios.
La hamburguesa Cheese Burger Simple cuenta con un solo medallón de carne y doble feta de queso cheddar fundido. Esta combinación contundente acapará la atención de miles de seguidores, quienes se agolparán en las 14 sucursales de Big Pons para adquirir este ejemplar a un precio irrisorio.
En su página oficial, Big Pons comercializa esta hamburguesa en 12.500 pesos, sumado a un acompañamiento de papas fritas. Ante la diferencia de precios, los usuarios se mantienen expectantes a lo que será la jornada del día domingo.
Un dato a tener en cuenta: la oferta será válida solo en las sucursales de Big Pons. En caso de optar por la modalidad “take away” o delivery, no habrá ningún tipo de descuento.
En 2024, el comercio gastronómico lanzó la misma iniciativa en sus locales y la demanda superó completamente las expectativas propuestas. El precio en aquel momento era de 1000 pesos por cada unidad.
Dónde se encuentran los 14 locales de Big Pons
- Belgrano (Blanco Encalada 1468)
- Boedo (Muñiz 1002)
- Microcentro (avenida Corrientes 1743)
- Palermo (Fitz Roy 1727)
- Puerto Madero (avenida Alicia Moreau de Justo 276)
- Lanús (José María Moreno 101)
- Lomas de Zamora (Italia 459)
- Nordelta (Boulevard del Mirador 430)
- Parque Leloir (Martin Fierro 3290)
- Pilar (R. Caamaño 662)
- Plaza Oeste Shopping (Juan Marnuel de Rosas 658)
- San Isidro (Avenida del Libertador 14850)
- San Miguel (Italia 1041)
- Unicenter (Paraná 3745)
Otras noticias de Virales
Conmovedora historia. Fue arrebatado de los brazos de su madre cuando era bebé y 50 años después se reencontró con su hermano
Para las risas. Los mejores memes del partido entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores
Temibles. Las tres predicciones de Baba Vanga para este 2025 que inquietan a más de uno
- 1
¿Tu pareja es feliz con vos? Siete señales para descubrirlo
- 2
Mapa de árboles: las alergias de primavera ya se instalaron en las calles con tres comunas que dan la nota
- 3
Alejandro G. Roemmers presentó en Madrid su última novela con prólogo de Vargas Llosa
- 4
Cuáles son los cinco problemas que amenazan la salud de chicos y adolescentes