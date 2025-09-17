National Cheeseburger Day: por qué se celebra este jueves 18 de septiembre en EE.UU.

Este jueves 18 de septiembre se celebra National Cheeseburger Day en Estados Unidos, un día dedicado a disfrutar de uno de los platos más populares de ese país. Durante esta jornada, los restaurantes de todo el país suelen ofrecer ofertas y promociones especiales para festejar esta icónica combinación de carne y queso entre dos panes.

Por qué se celebra el National Cheeseburger Day en Estados Unidos

No se trata de una festividad oficial respaldada por el gobierno o alguna institución, sino de una celebración que reconoce una de las comidas más populares de la gastronomía estadounidense, como indicó USA Today. Según una encuesta en 2025 de YouGov, una plataforma internacional de investigación que recopila opiniones y datos sobre distintos temas, la hamburguesa con queso ocupa el sexto lugar entre los platos más destacados de ese país.

Según YouGov, la hamburguesa con queso ocupa el sexto lugar entre los platos más destacados de Estados Unidos Pexels

Los orígenes de la hamburguesa con queso se remontan a la década de 1920 y están sujetos a diferentes versiones. Según detalló National Day Calendar, una historia atribuye su invención a Lionel Sternberger, quien en 1926, mientras trabajaba en la tienda de sándwiches de su padre, The Rite Spot, en Pasadena, California, colocó por primera vez una rebanada de queso americano sobre una hamburguesa.

Sin embargo, distintos restaurantes reclaman haberla creado: O’Dell’s en Los Ángeles la incluyó en su menú en 1928 cubierta de chili; Kaelin’s Restaurant en Louisville, Kentucky, asegura haberla inventado en 1934; y el Humpty Dumpty Drive-In en Denver, Colorado, recibió una marca comercial en 1935 para el nombre “cheeseburger”. Incluso Gus Belt, fundador de Steak n’ Shake, solicitó la marca durante la misma década.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. estima que en el país se consumen cerca de 50 mil millones de hamburguesas al año Freepik

Este plato se consolidó rápidamente como un ícono de la gastronomía estadounidense. Según indicó Times Union, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) aseguró que los estadounidenses consumen aproximadamente 50.000 millones de hamburguesas cada año.

Cómo festejar el National Cheeseburger Day en Estados Unidos

Se puede disfrutar de una hamburguesa con queso de distintas formas: cocinándola a la parrilla o frita en casa, o en una hamburguesería. No es necesario prepararla para degustar este clásico de la gastronomía estadounidense, ya que está ampliamente disponible en restaurantes de todo el país.

Estos son los restaurantes y cadenas que celebran el National Cheeseburger Day

En Estados Unidos, el National Cheeseburger Day reúne a numerosos restaurantes y cadenas de comida rápida que se suman a la celebración con ofertas y promociones especiales. Entre los establecimientos que participan en esta ocasión se encuentran los siguientes:

En Ninety Nine Restaurant & Pub, quienes consuman en el local podrán disfrutar de una hamburguesa con queso acompañada de papas fritas por US$8,99 Captura de pantalla Ninety Nine Restaurant & Pub

Applebee’s: los interesados pueden pedir una hamburguesa con queso clásica, una clásica o con queso y tocino clásica con papas fritas por 8,99 dólares. La oferta está disponible para comer en el restaurante o para pedidos en línea o en la aplicación.

los interesados pueden pedir una hamburguesa con queso clásica, una clásica o con queso y tocino clásica con papas fritas por 8,99 dólares. La oferta está disponible para comer en el restaurante o para pedidos en línea o en la aplicación. Buffalo Wild Wings: los miembros del programa de fidelidad pueden disfrutar de una oferta de compra-uno-y-lleva-uno-gratis en hamburguesas el jueves. Quienes aún no formen parte del programa pueden registrarse antes de la fecha para beneficiarse de esta promoción, válida para consumo en el restaurante, para llevar y a domicilio mediante Buffalo Wild Wings GO.

los miembros del programa de fidelidad pueden disfrutar de una oferta de compra-uno-y-lleva-uno-gratis en hamburguesas el jueves. Quienes aún no formen parte del programa pueden registrarse antes de la fecha para beneficiarse de esta promoción, válida para consumo en el restaurante, para llevar y a domicilio mediante Buffalo Wild Wings GO. Burger King: los afiliados al programa gratuito Royal Perks pueden obtener una hamburguesa con queso y tocino gratis el jueves con una compra de US$1 o más.

los afiliados al programa gratuito Royal Perks pueden obtener una hamburguesa con queso y tocino gratis el jueves con una compra de US$1 o más. Dairy Queen: hasta el viernes 19, los clientes pueden acceder a una Double Original Cheeseburger Stackburger gratis con cualquier compra de US$1 o más.

hasta el viernes 19, los clientes pueden acceder a una Double Original Cheeseburger Stackburger gratis con cualquier compra de US$1 o más. McDonald’s: se puede obtener una hamburguesa con queso doble por solo US$0,50 con la oferta en la aplicación.

se puede obtener una hamburguesa con queso doble por solo US$0,50 con la oferta en la aplicación. Ninety Nine Restaurant & Pub: los clientes que coman en el restaurante pueden disfrutar de la hamburguesa con queso con papas fritas por solo US$8,99.

los clientes que coman en el restaurante pueden disfrutar de la hamburguesa con queso con papas fritas por solo US$8,99. Red Robin: los interesados tienen la opción de pedir una Red’s Double Tavern Burger, preparada con dos trozos de carne aplastados y sellados, servida con guarnición y bebida ilimitada por solo US$9,99. La promoción aplica únicamente para consumo en el restaurante.

los interesados tienen la opción de pedir una Red’s Double Tavern Burger, preparada con dos trozos de carne aplastados y sellados, servida con guarnición y bebida ilimitada por solo US$9,99. La promoción aplica únicamente para consumo en el restaurante. Sonic Drive-In: se puede obtener una Jr. Deluxe Cheeseburger por US$1,99. Además, los usuarios de la aplicación de Sonic pueden aprovechar una oferta de compra-uno-y-lleva-uno-gratis en el Double Sonic Smasher el jueves.