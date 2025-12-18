Hay alerta amarilla por tormentas para este jueves 18 de diciembre: los distritos afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 18 de diciembre, que afectará a una provincia del país. Según indicó el organismo, se esperan posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormenta alcanza a sectores del centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, en particular a Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, el noroeste de General Juan Madariaga, el noroeste de Mar Chiquita y el oeste de General Pueyrredón. En estas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 18 de diciembre SMN

Según el parte oficial, las tormentas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además, se espera abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada estimados entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones vinculadas a dicha alerta. Entre ellas, aconsejó evitar salir durante los momentos de mayor intensidad, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También recomendó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a los hogares, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, el SMN informó que este jueves se espera una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 22°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con un período despejado hacia el mediodía. A lo largo de toda la jornada se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. Para el viernes, se anticipa un leve descenso de la temperatura máxima y una disminución de la nubosidad a partir del mediodía.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 19°C. Durante la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de hasta el 40%, mientras que al mediodía el cielo se presentará despejado. Hacia la tarde y la noche se espera nubosidad parcial, con vientos de hasta 31 kilómetros por hora. Para el viernes se prevén condiciones estables y, el sábado, durante la primera mitad del día, podrían volver las tormentas aisladas.

En el resto del país, las temperaturas previstas para este jueves serán elevadas en gran parte del territorio. En Córdoba se espera una máxima de 34°C y una mínima de 20°C; en Tucumán, 34°C y 17°C; en Santa Fe, 32°C y 18°C; en Entre Ríos, 33°C y 17°C; en Jujuy, 30°C y 17°C; y en Salta, 30°C y 11°C. En Misiones, la máxima alcanzará los 31°C y la mínima será de 14°C, mientras que en La Rioja se prevé una jornada muy calurosa, con 35°C de máxima y 19°C de mínima.

En Santiago del Estero, la temperatura llegará hasta los 36°C, con una mínima de 17°C; en San Luis, se esperan 34°C y 18°C; en San Juan, 35°C y 20°C; y en Mendoza, 33°C y 21°C. En la Patagonia, las marcas térmicas serán más moderadas: Río Negro registrará una máxima de 24°C y una mínima de 18°C; Chubut, 19°C y 13°C; y Santa Cruz, 14°C y 5°C.