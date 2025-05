Hay alerta amarilla por tormentas para este jueves 22 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas para este jueves 22 de mayo que alcanza a por lo menos dos provincias del norte del país. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se trata de fenómenos "con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

La notificación del SMN se comunicó el miércoles por la tarde a través de su Sistema de Alerta Temprana. Allí se especificó que se esperan tormentas en Misiones y el sur de Formosa. De igual forma, habría lluvias en algunas otras regiones contiguas pero que no ameritaron la emisión de una advertencia.

Las provincias alcanzadas por la alerta amarilla de este jueves 22 de mayo

Para las provincias mencionadas, el SMN pronosticó tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Para el resto del país se esperan temperaturas de un otoño ya establecido, en donde las máximas llegarán hasta poco más de 20°C en las provincias del centro del país, y las mínimas se ubicaran hasta en -5°C en el extremo sur.

Para la provincia de Buenos Aires y específicamente para el Área Metropolitana (AMBA) no hay alertas ni se prevén lluvias, tras las inundaciones del fin de semana. En cambio está pronosticado buen tiempo, aunque fresco, con máximas de 16°C y mínimas invernales de 6°C.

Recomendaciones por alerta amarillas: tormentas