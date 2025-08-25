Hay alerta amarilla por viento para este lunes 25 de agosto: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico advirtió por ráfagas de hasta 80 km/h en dos distritos del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para este lunes 25 de agosto que rige en dos provincias. Según indicó el organismo, se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
El aviso alcanza al este de la provincia de Buenos Aires y a Tierra del Fuego. En estas zonas, el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con intensidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que pueden llegar a los 80 km/h, de acuerdo con la advertencia oficial.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera una jornada despejada con una máxima de 21°C y una mínima de 9°C. Durante la mañana se registrarán vientos de hasta 31 km/h y ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.
En el centro del país y la región pampeana el cielo se mantendrá despejado a lo largo del día. La temperatura oscilará entre los 10°C y 22°C, con vientos de hasta 22 km/h durante el mediodía.
En la región de Cuyo la jornada se presentará despejada, con temperaturas entre los 4°C y 23°C. El viento alcanzará hasta 22 km/h en horas del mediodía.
En el norte del país el día estará despejado, con una mínima de 1°C y una máxima de 22°C. Según el SMN, las condiciones de estabilidad se mantendrán durante la próxima semana.
En la Patagonia la región registrará una mínima de 2°C y una máxima de 11°C. El cielo estará mayormente nublado en la mañana, la tarde y la noche, con intervalos parcialmente nublados al mediodía. Los vientos alcanzarán hasta 31 km/h durante todo el día. Se prevén ráfagas de hasta 59 km/h por la mañana, 50 km/h por la tarde y 69 km/h en horas de la noche.
Recomendaciones por viento:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
