Hay alerta amarilla por vientos fuertes este jueves 25 de septiembre: las provincias afectadas

En el marco de una semana soleada y con temperaturas frescas tras el inicio de la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 25 de septiembre una serie de alertas por vientos fuertes en Buenos Aires y otras 11 provincias, e indicó cómo seguirá el pronóstico de cara a los próximos días.

En Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz y el oeste de la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por vientos del sector norte con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar localmente los 80 kilómetros por hora.

El norte de La Pampa, noroeste de la provincia de Buenos Aires, oeste de Santa Fe, Córdoba y sur de Santiago del Estero, en tanto, serán afectados a partir del viernes por la noche por vientos del sector sur con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar localmente los 80 kilómetros por hora.

El mapa de las alertas para este jueves. SMN

Frente a estos “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa dio una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la ciudad de Buenos Aires el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará los 15 grados. De acuerdo con el parte oficial, no se esperan lluvias y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Asimismo, la humedad será del 78% y la visibilidad será buena.

Para después del mediodía, las condiciones se mantendrán de forma similar, con una temperatura que alcanzará el pico máximo pronosticado de 18 grados.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

El viernes se espera un descenso de aire cálido desde el litoral, con un amanecer con mucha nubosidad, viento regular a fuerte y mínima de 13°C. La cobertura nubosa será alta y se esperan ráfagas intermitentes que podrían dejar una percepción de temperatura más baja. El termómetro alcanzará una máxima más alta que en los últimos días, con una tarde de 24 grados.