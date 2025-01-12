Hay alerta roja y amarilla por viento y calor extremo para este domingo 12 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un conjunto de alertas para este domingo 12 de enero. Se trata de una alerta roja por vientos que alcanza a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego; una naranja para Chubut; y otras de nivel amarillo por tormentas para Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán. Advirtió también por las altas temperaturas para nueve provincias del centro del país.

La alerta amarilla por tormentas emitida para las provincias anteriormente mencionadas -a las que se suman Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde rige doble alerta- alcanzará a toda la región andina, tal como ocurrió durante el sábado. Se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 milímetros.

En la región patagónica, en tanto, el SMN alertó por “fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres” por fuertes vientos. El centro y sur de Chubut también rige una alerta naranja por vientos del oeste o sudoeste, con velocidades entre 45 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

El mapa de las alertas este domingo en todo el país. SMN

Al aviso nivel rojo para gran parte de Santa Cruz y la totalidad de Tierra del Fuego implica vientos del sector oeste que alcanzarán velocidades de entre 60 y 90 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 140 kilómetros por hora. En este contexto, el SMN sugirió seguir las recomendaciones ante la posibilidad de complicaciones mayores que afecten el normal funcionamiento de las ciudades implicadas:

Mantenerse bajo techo en un lugar seguro.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No acercarse a postes caídos, por riesgo de electrocución.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

Alerta por ola de calor

Siguiendo con la ola de calor que se extendió sobre el territorio a lo largo de la semana pasada, el SMN prevé que este domingo diferentes provincias superen los 30°C. Se trata del caso del centro y oeste de la provincia de Buenos Aires (35°C de máxima y 19°C de mínima), La Pampa (36°C y 20°C), Santa Fe (35°C y 22°C), Córdoba (35°C y 21°C), el norte y oeste de Entre Ríos (35°C y 22°C), el sudeste de Santiago del Estero (38°C y 22°C), San Luis (35°C y 22°C), el norte de Misiones (34°C y 22°C) y el este de Mendoza (35°C y 21°C).

Según especificó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la categoría amarilla de alerta por calor puede ser peligrosa “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”. Para las regiones mencionadas no está pronosticado lluvia, pero se espera una jornada mayormente nublada y con una mayor presencia del Sol después del mediodía. Para mantenerse protegido ante los aumentos extremos de temperatura, el organismo nacional instó a la población a seguir con las siguientes recomendaciones:

Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos, como frutas y verduras.

Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.

Protegerse del sol.

Prestar atención a lactantes y niños.

Se esperan temperaturas que superarán los 35 grados durante la semana. Hernán Zenteno - LA NACION

El clima en el AMBA

El organismo también emitió un pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, que indica que el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará los 26 grados.

De acuerdo al parte, el clima se presentará sin lluvias, los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, la humedad será del 72 por ciento y habrá buena visibilidad. Para después del mediodía el cielo estará algo nublado y las condiciones se mantendrán de forma similar, con una temperatura pronosticada de 30 grados.