Los partidos bonaerenses de La Matanza y Esteban Echeverria llevan cinco días bajo el agua y la situación podría agravarse aún más en medio del mal tiempo que complica las tareas de rescate.

El registro actualizado del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo (Sinagir) informó que quedan 3300 evacuados en 21 escuelas de La Matanza y 380 en el partido limítrofe de Esteban Echeverría, distribuidos en cinco centros donde Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires asiste con cuatro cuatriciclos, dos botes y dos torres de iluminación a los damnifcados.

"Nosotros ya sabíamos que se inundaba y subimos la pizzería un metro, pero tuvimos que tirar toda la mercadería porque no hay luz. En mi casa entraron 20 centímetros de agua y tuve que llevar a mi familia en un bote hacia la ruta porque nadie nos ayudaba. Ahora vine a cuidar el local porque hay saqueos", resumió Carlos, un vecino de Esteban Echeverría al canal TN.

En esa zona, una de las más afectadas de la provincia, el director de Emergencias de la Cruz Roja, Rodrigo Cuba, indicó: "Hay un operativo con tres frentes de actuación. Nadie quiere dejar su vivienda, entonces hacemos recorridas sanitarias y le damos prioridad a la gente enferma".

Fuentes de la Municipalidad informaron a LA NACION que hay tres bombas de extracción de agua que funcionan desde el viernes y que "ya hay zonas que no están inundadas". También explicaron que hay otras tres que hasta el momento no se pusieron en funcionamiento porque no habría dónde desagotar.

Por último, destacaron que el intendente Fernando Gray está recorriendo los lugares y que a la Comuna "le sobran" los alimentos, las bebidas, los abrigos y los productos de limpieza para asistir a los evacuados cuando baje el agua y puedan regresar a sus hogares.

Otros lugares afectados

En Mercedes aún hay 112 evacuados alojados en el Instituto de Menores Saturnino Unzué, ubicado en calle 47, esquina 26, y en el Instituto Martín Rodríguez, localizado en calle dos.

En el centro de evacuados de Máximo Paz, en Cañuelas, hay 100 personas alojadas, mientras otras 50 que pudieron regresaron a sus casas con la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, que entregó kits de limpieza, agua potable y materiales. En la escuela N°10 de Marcos Paz, en tanto, quedan 12 personas evacuadas.

Por ultimo, Pilar continúa con 61 evacuados, de los cuales 26 son adultos y 35 menores de edad, mientras en Quilmes quedan 4 personas alojadas en el Centro Integrador Comunitario de Santo Domingo, de acuerdo al registro oficial.

El tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante todo el día habrá mal tiempo, con tormentas aisladas, vientos del sector este y una temperatura que tendrá 15 grados de mínima y 18 grados de máxima. Según el pronóstico, el tiempo mejorará recién en las últimas horas del día.

