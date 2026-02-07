Inundaciones en Salta: debieron romper los muros de un cementerio para que drenara el agua

Las inundaciones que azotaron a Salta el viernes llevaron a la evacuación de 200 personas, calles anegadas y daños materiales. El Galpón fue una de las localidades más afectadas, y sus autoridades tuvieron que tomar distintas medidas para que drenara el agua, incluso romper los muros del cementerio local.

Las lluvias que colmaron la provincia rompieron un histórico récord de acumulación de agua y, en consecuencia, provocaron el desborde del río Juramento. También se vieron afectadas las localidades de Metán, San Francisco, 20 de Junio y Maipú.

Las autoridades advirtieron que continuará activa la alerta amarilla por tormentas

En El Galpón, las tareas de emergencia se prolongaron por varias horas este sábado. Aunque las lluvias habían cesado, el agua acumulada continuaba causando complicaciones en varias zonas del pueblo. Uno de los sectores más afectados fue el cementerio local: quedó completamente inundado. El agua no permitía ver la tierra y cubría gran parte de las lápidas y monumentos funerarios debido a la falta de desagüe natural.

Por eso, trabajadores y vecinos tomaron la decisión de romper parte de los muros perimetrales para que el agua drenara, reportó el periódico El Tribuno. Realizaron varios hoyos en la parte inferior de las paredes, además de cavar en la tierra para generar más espacio y no tener que romper todo el muro.

Las tareas se realizaron en las primeras horas de la mañana para evitar mayores daños. Los trabajos para desagotar los sectores más complicados del pueblo continuaban hasta avanzada esta tarde.

Las perforaciones en los muros del cementerio Gentileza

Otras zonas afectadas

El barrio de San Francisco, uno de los sectores más vulnerables, se encuentra bajo situación crítica. “El agua ingresó a las viviendas durante la madrugada, afectando casi la totalidad de nuestras pertenencias”, relató Mario, un residente de la zona. Las calles sufrieron daños estructurales por la enorme cantidad de agua que las invadió.

Las autoridades locales, Bomberos y personal de Defensa Civil tuvieron que asistir a familias enteras que quedaron aisladas por el anegamiento de las calles. En los barrios 20 de Junio y Maipú, algunos vecinos también debieron ser auxiliados.

Las autoridades confirmaron la caída de 200 mm de precipitaciones

Los damnificados fueron trasladados a centros de asistencia temporal mientras esperan a que el nivel del agua baje. Además, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta desplegó equipos de asistencia inmediata en los sectores más perjudicados, como Metán y El Galpón.

No obstante, el panorama sigue siendo incierto: el Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado y advirtió sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas en el área.