La Anmat dispuso la eliminación de la habilitación sanitaria de un laboratorio

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) estableció, a través de una disposición publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la baja de la habilitación para operar de la firma Paylos porque no cuenta con certificados inscriptos en la administración a cargo de Luis Eduardo Fontana. La medida fue anunciada en el marco de una serie de inhabilitaciones para laboratorios por irregularidades.

La Anmat señaló en la Disposición 122/2026 que Paylos había sido habilitada como una empresa elaboradora de especialidades medicinales con acondicionamiento secundario, importador y exportador de especialidades medicinales, y estaba ubicada en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el organismo detectó que la firma no posee bajo su titularidad certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) y, por lo tanto, no realiza actividades productivas. Así determinó dar de baja de habilitación sanitaria para operar.

“Las actividades de producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito sólo podrán realizarse, previa autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados por ella y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente; todo en las condiciones y dentro de las normas que establezca la reglamentación, atendiendo a las características particulares de cada actividad y a razonables garantías técnicas en salvaguardia de la salud pública y de la economía del consumidor”, explicó.

En tanto, la Anmat viene dando de baja habilitaciones de laboratorios por irregularidades: el miércoles pasado sancionó a dos firmas. Una de ellas fue D.I.F.A Droguería S.O.C.F.A., que presentaba un certificado vencido desde el 17 de junio de 2017 y no fue reinscripto.

“La autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tiene una vigencia por el término de cinco años a contar de la fecha del certificado autorizante de acuerdo con lo establecido por el artículo 7° Ley N° 16.463; debiendo los titulares de los certificados inscriptos en el REM solicitar la reinscripción dentro de los 30 días anteriores a su vencimiento", señaló. Por otro lado, dispuso la baja de Enzima S.A. por carecer de registros, tal como es el caso de Paylos.

A su vez, días atrás había tomado la misma medida para cuatro laboratorios que operaba sin director técnico: una empresa rosarina, otra bonaerense y dos porteñas. La determinación había sido anunciada a finales del año pasado, pero fue oficializada la semana pasada en el Boletín Oficial.