La línea 55 de colectivos cambia su histórico recorrido: por dónde irá

La línea 55 modificó sus trayectos habituales en el barrio de Palermo desde el pasado viernes 13 de febrero. La actualización del servicio comenzó a las 12 del mediodía con el fin de optimizar la fluidez del tránsito en sectores de alta congestión vial. Esta disposición surge de la Resolución 397 Sector 22. Los cambios rigen tanto para los servicios con destino a la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires como para aquellos que viajan hacia el oeste del conurbano bonaerense.

Las unidades circulan ahora por calles alternativas para evitar la saturación vehicular en los alrededores del predio de La Rural. Hacia la zona de Barrancas de Belgrano, los colectivos toman las calles Serrano y José A. Cabrera. En el sentido opuesto, el transporte abandona los carriles centrales para doblar de forma directa hacia la calle Thames.

Las modificaciones en el recorrido de la línea 55

El medio especializado Ciudad de Bondis informó: “Mano a Provincia abandona Plaza Italia e irá por fuera del Metrobús para así doblar directo de Av. Santa Fe a Thames”. El nuevo esquema vial permite un acceso más ágil a las arterias principales del barrio de Palermo.

Detalles del nuevo trayecto hacia Barrancas de Belgrano

El recorrido hacia el norte porteño presenta una secuencia específica de arterias para el transporte público. Las unidades circulan por la calle Serrano y giran luego en José A. Cabrera. El trayecto continúa por Godoy Cruz hasta alcanzar la avenida Santa Fe. Los vehículos transitan por esta avenida hasta la intersección con Luis M. Campos, donde los colectivos retoman su ruta ordinaria.

El aviso oficial pegado en las paradas detalla la secuencia de calles: “Sentido Barrancas de Belgrano: Serrano – José A. Cabrera, Godoy Cruz, Av. Santa Fe, Av. Luis M. Campos – su ruta”. El nuevo diseño vial agilizaría el paso por las inmediaciones del Jardín Botánico.

Los avisos que dispuso la firma para in formar a sus pasajeros

El camino hacia Morón y el ingreso al Centro de Transbordo Pacífico

Los servicios con destino al oeste transitan por la avenida Luis M. Campos y la calle Arturo Dresco. El ingreso a la infraestructura exclusiva del Centro de Transbordo Pacífico ocurre a la altura de la calle Fitz Roy. El texto informativo de la empresa señala: “Sentido Morón: Av. Luis M. Campos. Arturo Dresco. Ingreso a carriles exclusivos Centro de Transbordo Pacífico altura Fitz Roy”.

El cambio en la circulación implica el traslado de los puntos de ascenso y descenso de pasajeros hacia zonas de menor densidad de tránsito. Tras abandonar la avenida Santa Fe, el colectivo toma Thames, Charcas y Darregueyra. Una vez superado este sector, el servicio recupera su camino usual hacia su terminal.

Los usuarios encuentran una nueva parada en la intersección de Thames y Güemes. Un cartel blanco con letras negras indica: “A los usuarios de la línea 55 que la misma tiene su parada en Thames y Güemes a partir del día viernes 13 de febrero”. Esta nueva parada reemplaza a las ubicaciones anteriores situadas frente a Plaza Italia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.