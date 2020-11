El coronavirus incrementó los casos de violencia de género en todo el mundo. Foto ilustración. Fuente: Archivo - Crédito: shutterstock

El próximo miércoles se celebra el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la pandemia del coronavirus exacerbó, en muchos de los países afectados, la problemática. En Argentina, y según datos de la Organización de las Naciones Unidas publicados a finales de septiembre, el confinamiento conllevó un incremento de las denuncias o de las llamadas a las autoridades por violencia doméstica del 25%.

De acuerdo al informe de ONU Mujeres, en Chipre, Singapur y Francia, por ejemplo, las denuncias se incrementaron en alrededor del 30%. En Nigeria y en Sudáfrica se dispararon las violaciones, en Perú aumentaron las desapariciones de mujeres y en Brasil y en México los feminicidios. En Europa, las asociaciones que asisten a las víctimas de violencia están desbordadas. Los datos son elocuentes.

Los Estados nacionales, obligados a decretar medidas de restricciones a los desplazamientos para frenar la propagación del virus, vieron crecer los casos de mujeres y los niños que al quedar limitados en sus hogares se vieron atrapados en hogares poco seguros."La casa es el lugar más peligroso para las mujeres", recordaban en abril una treintena de asociaciones marroquíes que reclamaban al gobierno "una respuesta urgente".

En Argentina, durante la cuarentena, se incrementó en un 24% los llamados por casos de violencia familiar a la línea 137, que brinda asistencia y acompañamiento a las víctimas de violencia familiar y/o sexual, respecto del mismo período de 2019.

Heena, una cocinera de 33 años que vive en Bombay, afirma que se sintió "atrapada en su propia casa", con un esposo consumidor de drogas y violento."Durante el confinamiento, se pasaba el día pegado al teléfono, jugando o pegándome y maltratándome", contó la mujer a la agencia AFP. El 15 de agosto, la golpeó más fuerte que de costumbre, delante de su hijo, y la echó de la casa. "No sabía dónde ir, me dolía todo el cuerpo", relató la víctima, que no se atrevió a ir a la policía por miedo a ser mal recibida. Hoy, Heena está luchando por volver a ver a su hijo, pero "los tribunales no están funcionando a pleno rendimiento a causa del Covid", se lamentaba la mujer, que no ve a su hijo desde hace cuatro meses.

"Estamos asistiendo a una peligrosa degradación de la situación socioeconómica de las familias tras el confinamiento, con más situaciones de pobreza, lo que puede comportar reacciones violentas", subrayó Hanaa Edwar, de la Red de mujeres iraquíes, que desde hace diez años reclama una ley contra la violencia doméstica en ese país.

"Medidas insuficientes"

En Brasil se reportaron 648 feminicidios en el primer semestre de 2020, un 1,9% más respecto al mismo periodo de 2019, según el Foro brasileño de Seguridad Pública (FBSP). El gobierno lanzó una campaña para animar a las mujeres maltratadas a denunciar, pero según el FBSP las medidas para acompañar a las víctimas siguen siendo "insuficientes".

A nivel mundial, solo un país de cada ocho ha puesto en marcha medidas para atenuar los efectos de la pandemia en mujeres y niñas, según ONU Mujeres. En España, las víctimas pudieron alertar a las autoridades de forma discreta dando el código "Mascarilla 19" en las farmacias, uno de los pocos establecimientos que permanecieron abiertos durante el confinamiento en numerosos países.

En Francia, se instalaron puntos de contacto, gestionados por asociaciones, en supermercados. "Las mujeres que venían a vernos estaban en situaciones que se estaban volviendo insoportables, peligrosas" dijo, sobre el fenómeno, Sophie Cartron, directora adjunta de una asociación que intervino en un centro comercial cerca de París.

Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Este año, a causa de las restricciones sanitarias, la tradicional movilización que suele conllevar el 25 de noviembre por el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres es incierta. Así y todo, recientemente se celebraron manifestaciones por los derechos de las mujeres en Namibia, Liberia, Costa Rica, Guatemala y Rumanía.

"No podremos manifestarnos para expresar nuestra ira ni caminar para luchar juntas, pero por lo menos haremos que se escuchen nuestras voces, virtual y visualmente", advirtió en París el movimiento feminista Planning Familial. "Allá donde mires hay desigualdades. Ya sea a nivel del empleo, de la brecha en la remuneración o de la violencia sexista. Todo eso se amplía aún más en tiempos de Covid", denunció Tamara Mathebula, de la Comisión por la Igualdad de Sexos de Sudáfrica.

A largo plazo, las consecuencias del coronavirus en los derechos de las mujeres podrían ser muy graves. En julio, Naciones Unidas advirtió que seis meses de restricciones sanitarias podían comportar 31 millones de casos adicionales de violencia sexista en el mundo, siete millones de embarazos no deseados y poner en riesgo la lucha contra la mutilación genital femenina y los matrimonios amañados.

