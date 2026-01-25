La Plata: murió un nene de dos años tras atragantarse durante la cena
El hecho ocurrió en una casa de Tolosa; se inició una investigación judicial
Un chico de dos años falleció el sábado por la noche tras atragantarse con comida durante la cena en su casa ubicada en la localidad de Tolosa, La Plata. Su madre lo trasladó de urgencia al hospital, pero ingresó sin signos vitales.
Según informaron fuentes policiales al portal 0221, el menor sufrió un atragantamiento mientras ingería alimento y comenzó a manifestar serias dificultades para respirar. Ante el cuadro de asfixia, su madre lo trasladó de urgencia en su vehículo hacia el Hospital Gutiérrez.
El ingreso al centro de salud se registró cerca de las 21:20, momento en el que el niño ya no presentaba signos vitales. Pese a las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico de guardia, su muerte por obstrucción de las vías respiratorias provocada por la comida se confirmó oficialmente a las 21:50.
La investigación judicial quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.
Asimismo, se dio intervención a los peritos y se ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.
