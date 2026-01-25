LA NACION

La Plata: murió un nene de dos años tras atragantarse durante la cena

El hecho ocurrió en una casa de Tolosa; se inició una investigación judicial

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El niño ingresó sin signos vitales al Hospital Gutiérrez. Fuente foto: 0221
El niño ingresó sin signos vitales al Hospital Gutiérrez. Fuente foto: 0221

Un chico de dos años falleció el sábado por la noche tras atragantarse con comida durante la cena en su casa ubicada en la localidad de Tolosa, La Plata. Su madre lo trasladó de urgencia al hospital, pero ingresó sin signos vitales.

Según informaron fuentes policiales al portal 0221, el menor sufrió un atragantamiento mientras ingería alimento y comenzó a manifestar serias dificultades para respirar. Ante el cuadro de asfixia, su madre lo trasladó de urgencia en su vehículo hacia el Hospital Gutiérrez.

La madre trasladó al niño de urgencia al Hospital Gutiérrez, pero ingresó sin signos vitales
La madre trasladó al niño de urgencia al Hospital Gutiérrez, pero ingresó sin signos vitales

El ingreso al centro de salud se registró cerca de las 21:20, momento en el que el niño ya no presentaba signos vitales. Pese a las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico de guardia, su muerte por obstrucción de las vías respiratorias provocada por la comida se confirmó oficialmente a las 21:50.

La investigación judicial quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Asimismo, se dio intervención a los peritos y se ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Se incendió un histórico bar porteño y el SAME asistió a seis personas
    1

    Se incendió un bar notable porteño: el SAME asistió a seis personas

  2. Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
    2

    Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico

  3. Según el ADN antiguo de un cazador, la bacteria causante de la sífilis estaba en América hace 5500 años
    3

    “Hallazgo fortuito”: según el ADN antiguo de un cazador, la bacteria causante de la sífilis estaba en América hace 5500 años

  4. Hay alerta amarilla por calor extremo en la Ciudad y el conurbano bonaerense: máxima de 34 grados
    4

    Hay alerta amarilla por tormentas, vientos y altas temperaturas para este domingo 25 de enero: las provincias afectadas