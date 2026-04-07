Manuel Adorni también hipotecó un departamento anterior; Boca vuelve a la Libertadores

Manuel Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares. Se trata del inmueble en el que vivía antes con su familia. El crédito figura como otorgado al funcionario y su mujer el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que la esposa de Adorni compró, según los documentos, la casa del country Indio Cua.

El consumo sumó 10 caídas consecutivas en febrero en la provincia de Buenos Aires. Un informe del Banco Provincia exhibió un retroceso interanual del 9,5% en el consumo y registra el uso creciente de las tarjetas de crédito para financiar gastos básicos. Desde el Banco remarcaron que en el primer bimestre las tarjetas incrementaron su participación en el consumo total para sostener los niveles de gasto en 5 puntos porcentuales respecto del mismo periodo de 2025 y en 13 puntos respecto a 2024.

Artemis II logró un récord histórico en el espacio y ya vuelve a la Tierra. La tripulación sobrevoló el lado oscuro de la Luna, alcanzó el punto de mayor acercamiento a la superficie lunar y también logró la distancia máxima con respecto a la Tierra de un humano hasta el momento. Después del sobrevuelo, la nave aprovecha la gravedad lunar como impulso natural para iniciar el regreso, que concluirá el viernes con el amerizaje frente a las costas de San Diego.

Dos muertos por un ataque en el consulado israelí en Turquía. Un grupo armado intentó ingresar al consulado israelí en Estambul. Dos de los atacantes, que abrieron fuego con armas de caño largo, fueron abatidos por la policía turca, mientras que un tercer atacante resultó herido. También hay efectivos heridos.

Boca debuta en la Libertadores. Comienza la fase de grupos con seis equipos argentinos, entre ellos el retorno de los xeneizes al torneo, con la intención de cortar con la racha de campeones brasileños que se llevaron la Copa en las últimas siete ediciones. El equipo dirigido por Úbeda visita esta noche desde las 21.30 a Universidad Católica de Chile con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos en el grupo D.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.