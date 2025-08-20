Mar del Plata: una joven conductora perdió el control de su auto, que quedó colgado en el paredón de la costa

Un auto quedó colgado del paredón de la costa este miércoles en Playa Grande, Mar del Plata, luego de que una mujer perdiera el control de su vehículo. Quienes se encontraban en la zona vieron cómo la conductora daba trompos hasta que, finalmente, despistó y terminó incrustada en la pared.

Alrededor de las 13, la joven de 23 años volvía de estudiar en su Ford Fiesta Kinetic cuando se acercó a la loma, a la altura de la Escollera Norte. Allí, empezó a girar sin control y colisionó con fuerza en Patricio Peralta Ramos y Formosa, donde rompió parte del paredón.

La zona señalizada por Defensa Civil

La parte frontal del auto quedó destruida y colgando sobre la parte derrumbada. Aunque se desconocen los motivos detrás del accidente, hay un par de teorías.

Por un lado, la conductora sostuvo que no iba a gran velocidad, aproximadamente a menos de 40 kilómetros y que sintió un desperfecto en el auto. Entonces clavó los frenos, pero no fue suficiente, reportó el medio local Mi 8. Por el otro, aseguran que ese día había llovido con fuerza en la ciudad balnearia, y que la calle se encontraba mojada, lo que podría haber causado el accidente.

#HaceInstantes Manejaba por Playa Grande, despistó y quedó colgado de un murallón costero. pic.twitter.com/sSPsWf3ek0 — 0223 (@0223comar) August 20, 2025

La mujer fue asistida y, afortunadamente, no tuvo lesiones. Tampoco hubo heridos, ya que nadie se encontraba caminando por esa intersección en el momento del accidente. Luego, intervino personal policial y de Tránsito, que ayudó a quitar el vehículo y lo trasladó.

Personal de Defensa Civil señalizó la zona afectada para que otras personas no se acerquen al sector destruido del paredón, donde cualquiera que se asomara podría caer hacia la playa desde una altura importante. También le realizaron un test de alcoholemia a la joven, que dio negativo.

Una mujer cayó al vacío con su auto

Una conductora cayó con su auto desde el primer piso de un estacionamiento en Lomas de Zamora al intentar salir por una rampa mecánica que estaba levantada. El accidente, que ocurrió el viernes 12 de agosto por la mañana en un complejo de departamentos del sur del conurbano bonaerense, terminó con el vehículo clavado de trompa contra el piso y fue captado por las cámaras de seguridad del lugar.

La rampa se eleva o desciende para permitir la circulación alternada entre los diferentes niveles del estacionamiento. Actúa como un puente para conectar el subsuelo con la calle o habilita el tránsito desde los pisos superiores hacia la salida. En este caso, el mecanismo se encontraba aún en la posición que favorecía el paso de una camioneta que había salido previamente, lo que dejó un espacio vacío entre el final de la rampa y la salida al exterior.

Una mujer se cayó de un primer piso, con su auto, en un estacionamiento de Lomas de Zamora

En el registro se observa que el episodio empezó a las 9.17, cuando una camioneta salía del subsuelo del edificio. Para permitir su paso, la rampa estaba elevada. Minutos después, la mujer, que se encontraba en el sector descubierto del estacionamiento, en la planta baja, avanzó sin advertir que el sistema no había regresado a la posición necesaria para su bajada.

El accidente pone en evidencia la importancia de verificar las condiciones de este tipo de dispositivos antes de maniobrar, especialmente en estructuras donde el tránsito interno depende de sistemas mecánicos. Aunque el hecho no provocó heridos, la caída de un vehículo desde varios metros de altura podría haber tenido consecuencias graves.