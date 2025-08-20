Vuelve el sol a Buenos Aires tras las fuertes lluvias: cuándo será, según el último pronóstico del SMN

Después de jornadas grises, con cielos nubosos y chubascos tormentosos, este miércoles al mediodía comenzaron a filtrarse entre las nubes los primeros rayos del sol, que son solo el preludio de un jueves mayormente soleado, despejado y agradable.

Pronostico extendido

Los informes meteorológicos anticipan para ese día una luminosidad que perdurará hasta las últimas horas de la tarde sin variación radical de las temperaturas. De todas maneras, algunas nubes cubrirán parcialmente los cielos por la tarde con una máxima de 19ºC con viento suave. Por su parte, la noche mostraría 15ºC en un cierre fresco.

Tramo final de la ciclogénesis

Esta mejora gradual del clima se debe al desplazamiento de la ciclogénesis hacia el océano Atlántico, que afectó a la Argentina con lluvias, tormentas y fuertes vientos. Se espera que las precipitaciones disminuyan gradualmente en el país a medida que el sistema se aleja hacia el este.

Si bien este sistema de baja presión dejará este miércoles en su tramo final fuertes vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h, no propiciará nuevas inundaciones ni tormentas, que generaron estragos en varios puntos del conurbano bonaerense.

El martes llovió en un día lo que suele llover en un mes

Los pronósticos meteorológicos acuerdan que las precipitaciones de la mañana de este miércoles fueron las últimas del día. La parte que resta de la jornada estará signada por una abundante nubosidad y marcas que oscilarán entre los 18°C a 12 °C. Así, las condiciones climáticas empiezan a mejorar gradualmente.

Sin embargo, el viernes una masa de aire frío aumentará la posibilidad de nuevas precipitaciones, aunque serían aisladas y pasajeras. Las previsiones climáticas anticipan una máxima 18°C y mínima de 13°C para ese día.