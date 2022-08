Media Party 2022: construir comunidad y “animarse a ser raros” para innovar

Las conclusiones que quedaron del primer día de Media Party 2022, el evento de innovación en medios que se lleva a cabo en el Centro Cultural Konex desde hoy y hasta el sábado 27 de agosto. Participan de este evento LA NACION y referentes internacionales como Aron Pilhofer, ex editor de The Guardian, y Trei Brundrett, cofundador y exdirector de operaciones de Vox Media.

La primera jornada de Media Party, el evento de innovación en medios más importante de Latinoamérica, estuvo signada por una serie de charlas, en las cuales se destacaron los conceptos “construir comunidad” y “trabajo interdisciplinario”.

El universo digital debe pensarse como un ecosistema y como tal requiere una mirada integral. Es necesario potenciar el trabajo en equipo puertas hacia adentro de los medios, para luego reflejar esa dinámica en los productos que se desarrollen, según destacaron los expertos.

Aron Pilhofer en el Media Party 2022 Ramiro Chanes

La transformación digital que plantearon los diferentes oradores va más allá de producir contenido para las redes o sumar infografías dinámicas en la página; tiene que ver con construir comunidad. En este contexto, las tecnologías son apenas un sustento para el cambio cultural que es necesario encarar en las redacciones.

Tomar vías alternativas

La apertura del evento -que es de entrada libre y en el Centro Cultural Konex, pero requiere registro previo- estuvo a cargo de Aron Pilhofer, docente de Innovación en periodismo en la Universidad Temple y ex editor de The Guardian. Lo acompañó en el escenario, como moderadora, la periodista de tecnología Gala Cacchione.

Pilhofer, que también tuvo un rol directivo en The New York Times, recordó algunos de los productos innovadores que surgieron a lo largo de los años, en plataformas y medios.

Mencionó los inicios de Instagram y la adquisición que hizo Facebook de esta plataforma, que asomó tímidamente como un sitio para compartir fotos y terminó marcando tendencia a la hora de comunicar.

Luego describió a Vine como un antecesor de lo que luego terminó siendo TikTok. Habló de Justin.TV, que devino en Twitch, hoy una de las plataformas de streaming más importantes del mundo. Estar un paso más allá es la clave: “Google supo adelantarse a las necesidades del mercado de las videollamadas cuando presentó Hangouts”, reflexionó.

Trei Brundett en su charla en el Media Party 2022 Ramiro Chanes

Pilhofer habló de cómo los medios aprendieron a hacer storytelling a partir de datos, es decir, “recolectar información de bases de datos y contar historias ocultas detrás de esa información con elementos como trivia o mapas interactivos”.

Esos fueron algunos de los ejemplos que citó para dar cuenta de cómo es necesario pensar fuera de la caja, probar diferentes ángulos o animarse a tomar distintas vías para innovar.

Claro que también reflexionó sobre algunos productos innovadores que no tuvieron la misma suerte que los mencionados, como fue el caso del Magic mirror o espejo mágico. Hace más de diez años The New York Times lanzó este producto pensando que a los usuarios les gustaría leer las noticias mientras se miraban en el espejo. La idea no funcionó, pero animarse a innovar es también entender que a veces se puede fallar.

Los datos como punto de partida

La charla siguiente estuvo a cargo de Gastón Serralta, CEO y cofundador de la consultora para medios digitales Dosunos. Serralta centró su charla en los elementos que hay que considerar para potenciar la usabilidad de un producto digital: capital humano, producto, tecnología, datos, negocios y monetización.

De todos ellos destacó especialmente el rol de los datos para entender cómo consume la audiencia. Este debería ser el primer punto a tener en cuenta a la hora de pensar cómo crear o reinventar un producto o medio digital, dijo.

También hizo foco en el valor de las comunidades y el trabajo colaborativo con equipos interdisciplinarios. “Hay que aprender, saber qué pasa con la industria y colaborar con esas comunidades. No sólo preguntar, sino también aportar información”.

Susana Cipriota en el Media Party 2022 Ramiro Chanes

Animarse a ser “raros”

“Comenzamos con deportes, con SportsBlogs, y desde aquel entonces empezamos construyendo una comunidad, no sólo una marca”, dijo Trei Brundrett, cofundador y exdirector de operaciones de Vox Media, una empresa de medios digitales en Estados Unidos que nació en 2005 y hoy en día tiene seis marcas editoriales: The Verge, Vox, SB Nation, Eater, Polygon y Curbed.

Para Brundrett la clave de ese crecimiento meteórico fue que se abocaron desde el momento cero a construir comunidad, tanto a nivel interno como externo. Si bien cada una de las seis marcas funciona como una unidad editorial, trabajan también de forma colaborativa, son parte de un ecosistema mayor.

“A su vez, cada marca es una comunidad en sí misma, porque no solo tienen una página sino sus redes, podcasts, etc., entonces terminamos teniendo una red de redes; y a medida que compramos más compañías las fuimos sumando a esa gran red”, reflexionó.

Brundrett, que dirigió los equipos de diseño, tecnología y producto en la compañía, subrayó la importancia de alentar a los integrantes de las organizaciones a pensar diferente. “Anímense a ser raros. Alentamos a nuestra gente a que haga cosas diferentes y así se han creado productos que funcionaron muy bien. Porque internet es rara y hay que dejar que siga así”, reflexionó.

El otro ingrediente que, según el especialista, no puede faltar para innovar, es la pasión. “Es bueno dejar a la gente con pasión que profundice en lo que sea que les interese, en aquello que les apasione”.

Metaverso y experiencias más inmersivas

“El metaverso es un conjunto de espacios virtuales y conectados con diferentes niveles de inmersión. El metaverso busca darle más relevancia al tiempo que ya pasamos en la internet móvil”, analizó Susana Tuli Cipriota, que actualmente lidera el equipo de Reality Labs Developer Partnership Latam en Meta.

La idea de esta tecnología es darle más relevancia a esos encuentros virtuales que hoy se dan en diferentes contextos. Es una forma de realizar reuniones laborales más inmersivas o tener experiencias de aprendizaje o compras más significativas.

En los medios, esta nueva forma de vincularse, que combina realidad virtual, aumentada y mixta, también determinará un cambio en la interacción con los usuarios. Y probablemente de lugar a nuevas formas de compartir historias o noticias con las audiencias.

Un cambio cultural

“Hay que lograr cambios culturales en las organizaciones de medios”, reflexionó Anita Zielina, directora de Iniciativas y Estrategia en la facultad de periodismo Greg Newmark de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Al igual que otros oradores, destacó que la innovación debe estar guiada por algunas preguntas clave: qué se quiere hacer, cómo, por qué, quién lo hará y cómo se medirá el impacto de ese nuevo producto.

Explicó que el producto tiene que estar atado a las métricas. “La transformación tiene que estar apoyada en datos”, dijo, y no ser algo meramente intuitivo. A su vez, los cambios deberían alinearse con la visión de la compañía y la comunidad de la cual forma parte.

Una vez más se destacó el trabajo colaborativo y la idea de que los medios digitales deben funcionar como un ecosistema y no como entes aislados. “Los medios innovadores trabajan de forma colaborativa, en equipos interdisciplinarios, con redactores, diseñadores y especialistas en tecnología”, remarcó Zielina.

La forma de liderazgo también mutó del papel de un jefe que centra todas las decisiones y no tienen contacto con la redacción; a un directivo que desempeña un rol más de coach y se muestra más cercano. Hoy se busca delegar y potenciar a otros integrantes del equipo para que tomen roles más activos, dijo la especialista.

Tampoco se trata de desandar todos los caminos. Innovar es hackear, pero no necesariamente romper con todo. La idea es rescatar aquello que sirve y tomar los aprendizajes que surgieron en los últimos tiempos. “Encontrar un punto medio entre las formas tradicionales y las nuevas”, concluyó.

Experiencias innovadoras

Además de las charlas se puede disfrutar de Media Feria, donde las iniciativas mediáticas más innovadoras son presentadas por sus creadores y las empresas de servicios muestran sus propuestas de valor para el sector. En el marco de este espacio se presentó Florencia Coelho, gerente de Investigación y Training en LA NACION, para compartir las experiencias de La Nación Data.

A su vez, el viernes a las 10:05, Coelho dictará, junto a Pablo Loscri, director de narrativas digitales en LA NACION, la conferencia “LN Data: periodismo y visualización de datos”. El contenido: “Nuestro ADN, un poco de historia, algunos proyectos publicados + detrás de escena y primeros pasos con Inteligencia Artificial”.

Por su parte, Ernesto Martelli, director de Innovación de LA NACION, participará del panel “Los desafíos de la innovación y el negocio de los medios en Argentina” junto a Ángel Sotera, Product Manager de Infobae; Laura Muchnik, presidenta y fundadora de Grupo Muchnik; Javier Kraviez, Chief Digital Officer de Clarín, y Julián Gallo. Será el viernes de 13:30 a 15.