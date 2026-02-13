Neuquén: perdió el control de su camioneta, dio varios trombos, salió despedida y murió

Un trágico siniestro vial ocurrió este miércoles en la ruta 43, en la provincia de Neuquén, cuando una mujer perdió el control de su camioneta y protagonizó un violento vuelco. A raíz de sus heridas, la víctima de 38 años murió en el hospital al que había sido trasladada.

El incidente tuvo lugar cerca de la localidad de Las Ovejas. La mujer, oriunda del norte neuquino, circulaba sola a bordo de su pick-up Toyota Hilux dominio NPR-699. Por motivos que aún se desconocen, perdió el control de la camioneta, derrapó, se salió de la ruta provincial y dio varios tumbos hasta que volcó. El vehículo terminó sobre la banquina con severos daños, de acuerdo a lo que publicó el portal LM Neuquén.

Las primeras investigaciones indicaron que la mujer no tenía puesto el cinturón de seguridad y que por eso salió despedida del vehículo mientras el mismo daba tumbos hasta salirse de la ruta. Además, los airbags no se desplegaron al momento del siniestro.

Según la información que aportó el Comisario Inspector Daniel Rivas, la víctima fue identificada como Anabela Muñoz, de 38 años. Fue trasladada con vida al hospital de Las Ovejas y luego derivada al Dr. Gregorio Álvarez de Chos Malal. Horas más tarde, las autoridades confirmaron su muerte debido a la gravedad de las heridas.

Del operativo participó personal de la Comisaría 30 de Andacollo y la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial, que iniciaron las diligencias correspondientes para determinar los motivos del siniestro de tránsito.

Muñoz era profesora y técnica agropecuaria, y residía en Las Ovejas. Era madre de dos hijas. También estudió el profesorado de Geografía y se desempeñaba como jefa de Sección de Animal en la escuela agropecuaria y como preceptora en el ISFD 16 de Chos Malal.

“Elevamos una plegaria por el eterno descanso de Gabriela Anabela Muñoz. Te recordaremos brillando siempre. Deseamos mucha luz para tu alma y pronta resignación a tu familia”, fue el mensaje que publicó el Profesorado de Geografía de Chos Malal.