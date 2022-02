Nunca superó la pérdida: el trágico final de la mujer a la que se le murieron sus ocho hijos

En 1996 el mundo se estremecía al conocer la trágica historia de Mandy Allwood, una mujer que tuvo octillizos durante un parto que duró tres días y tres noches, pero que ninguno de los bebés pudo sobrevivir. La señora que fue visitada por la Princesa Diana cinco días después del fallecimiento de sus hijos, nunca pudo recuperarse por la pérdida. Esta semana se conoció que murió sola, a los 56 años, después de una larga batalla contra el cáncer.

Mandy, oriunda de Londres, Inglaterra, se hizo conocida hace 26 años luego de contar que a sus 31 años, junto a su entonces novio Paul Hudson, se convertirían en padres de ocho bebés. La feliz noticia copó los titulares de todos los medios del mundo, por la rareza de su caso. No obstante, a las 24 semanas de gestación la mujer dio a luz a seis niños y dos niñas en un parto espontáneo que duró tres días y tres noches. Debido al nacimiento prematuro de los niños ninguno pudo sobrevivir.

Tras la pérdida, Mandy entró en una profunda depresión y terminó separándose de su pareja Hudson. Con el tiempo, se conoció que tuvo varios intentos de suicidio y entró en una adicción con el alcohol, según rescató el medio local Sunday People. En una última entrevista la mujer había contado que, pese al tiempo que había transcurrido, nunca había encontrado ni siquiera un poco de alivio por la muerte de cada uno de sus hijos.

La mujer pasó por una etapa depresiva de la que le costó salir Cortesía Daily Mirror

Antes del embarazo múltiple, Mandy ya era madre de tres chicos, por lo que la felicidad de la familia era plena hasta que las cosas dieron un giro inesperado. La mujer contó que tras la muerte de los niños experimentó “embarazos fantasmas” y que podía sentir las pataditas de las criaturas en su vientre. Su caso tuvo tal trascendencia que fue visitada en dos oportunidades por la princesa Diana de Gales, quien la ayudó a sobrellevar la depresión postparto, según informó el medio Daily Star.

Los niños cuyos nombres eran Kypros, Adam, Martyn, Cassius, Nelson, Donald, Kitali y Layne, fueron enterrados en medio de una procesión multitudinaria de un funeral que se realizó en West Norwood, en Londres. “Los acuné a cada uno de ellos durante dos horas y media mientras morían en mis brazos. Fue horrible. Cuando sentí que venía el último, dije: ‘Por favor, Dios, que al menos uno de ellos viva’”, relató la mujer en una entrevista de 2018 a The Sun.

Estaba en pareja con Hudson con quien esperaba a sus ocho hijos, pero se separaron después del fallecimiento de los bebés Facebook

En el apogeo de su fama, Mandy apareció en diversos periódicos de todo el mundo y estuvo invitada en el programa de Oprah Winfrey, donde contó su triste historia. Según reveló, en 2008 tocó fondo con el alcoholismo. Además, sostuvo que un año antes, en 2007, había sido detenida por conducir bajo estado de ebriedad con sus hijos mayores en el auto y esto la llevó a perder la custodia.

Tenía 56 años y padecía un tipo de cáncer que la condujo a la muerte Cortesía SWNS

En medio de su larga batalla contra la depresión y el alcoholismo, la mujer había perdido todo contacto con el resto de sus familiares cercanos, incluso, en su última etapa, durante su lucha contra el cáncer. “Es muy triste porque no estará nadie en su funeral. Solo se dirá una pequeña oración y todo terminará en cinco minutos. No tenía a nadie realmente y no creo que estuviera en contacto con su familia, en absoluto. Es una pena”, dijo a The Sun, Mark Beard, un amigo Mandy.