Nublado, inestable y con tormentas: así estará el clima este domingo, según el último informe del SMN

El segundo fin de semana de febrero arrancó soleado, con nubes y una máxima de 26 °C. Sin embargo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones no se mantendrán en Buenos Aires. Durante toda la jornada dominical, el cielo se mantendrá mayormente nublado, inestable y con tormentas.

Según el último informe del organismo, el domingo se presenta como un día caluroso, con mínima de 20 °C y una máxima de 26 °C. Habrá nubes y chaparrones durante todo el día. Además, se prevén ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El pronostico del tiempo para el fin de semana largo en la ciudad de Buenos Aires

Cómo continuará el clima durante los días de Carnaval

El lunes de Canaval llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. El lunes tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 29 °C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche.

Las condiciones meteorológicas para el finde XXL

El martes, en tanto, se prevé una mínima de 23 °C y una máxima de 30 °C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Lunes 16 Mín. 22 °C - Máx. 29 °C 0 % 13 - 22 km/h Martes 17 Mín. 23 °C - Máx. 30 °C 0 % 7 - 12 km/h

Recomendaciones del SMN ante las lluvias