Nublado, inestable y con tormentas: así estará el clima este domingo, según el último informe del SMN

El organismo meteorológico anticipó la llegada de grandes chaparrones hacia la tarde, que se extenderían hasta la noche; cómo estará el tiempo durante el finde XXL
El segundo fin de semana de febrero arrancó soleado, con nubes y una máxima de 26 °C. Sin embargo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones no se mantendrán en Buenos Aires. Durante toda la jornada dominical, el cielo se mantendrá mayormente nublado, inestable y con tormentas.
Según el último informe del organismo, el domingo se presenta como un día caluroso, con mínima de 20 °C y una máxima de 26 °C. Habrá nubes y chaparrones durante todo el día. Además, se prevén ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Cómo continuará el clima durante los días de Carnaval
El lunes de Canaval llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. El lunes tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 29 °C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche.
El martes, en tanto, se prevé una mínima de 23 °C y una máxima de 30 °C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|Viento
Lunes 16
Mín. 22 °C - Máx. 29 °C
0 %
13 - 22 km/h
Martes 17
Mín. 23 °C - Máx. 30 °C
0 %
7 - 12 km/h
Recomendaciones del SMN ante las lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
