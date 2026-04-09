Paro de colectivos: qué se sabe del reclamo de la UTA y cómo funcionan las líneas en AMBA

Desde el comienzo de esta semana se reportaron largas filas en las paradas por una reducción en la frecuencia de los colectivos que llega hasta el 40% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En principio, se mantiene la rebaja de las unidades en circulación durante este jueves, pero sí hay colectivos. La cámara, en tanto, se reunirá con autoridades del Gobierno este jueves a las 10 de la mañana.

Las empresas de transporte urbano advirtieron que el servicio podría paralizarse hoy debido a la disparada del precio del gasoil, la falta de abastecimiento de combustible y la presunta demora de pagos del Gobierno Nacional y bonaerense.

En la estación Liniers las colas son de más de una cuadra Nicolás Suárez

La UTA anunció un paro eventual

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció retención de tareas desde la medianoche de este 9 de abril. Esto impactará aún más en la baja circulación de colectivos.

“Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas”, expresaron, y detallaron que será a partir de las 00 de este 9 de abril.

El comunicado de la UTA

Qué líneas de colectivos están de paro hoy, jueves 9 de abril

La entidad gremial indicó por medio de un comunicado que la decisión alcanzará a las líneas cuyas empresas no hayan cancelado “la totalidad de los haberes”. “Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas”, manifestó la UTA.

Luciano Fusaro, presidente de AAETA (Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor), confirmó esta mañana a LN+ que una sola línea de Zona Norte no está en funcionamiento porque no se pagaron los salarios de los choferes. “El resto de las empresas no están afectadas por medidas gremiales”, aseguró.

Sin embargo, en redes sociales, usuarios advirtieron que estas líneas de colectivo no están funcionando hoy: 333, 407, 700 y 707. Se trata de colectivos de la empresa MOGSM S.A. que circulan por los partidos bonaerenses de San Isidro, Tigre, Vicente López y Escobar.

La empresa MOGSM S.A. se encuentra con sus servicios interrumpidos por falta de pagos.



La medida de fuerza afecta a las líneas 333, 407, 700 y 707 que circulan por los partidos bonaerenses de San Isidro, Tigre, Vicente López y Escobar.

Via @CharlieGonza07 https://t.co/W51EGiWpci pic.twitter.com/nThrdU19s4 — Solo Tránsito↗ (@solotransito) February 12, 2025

Por qué hay menos frecuencia de colectivos

El precio mayorista del gasoil está entre un 8% y un 10% más caro que el precio en las estaciones de servicio. Las empresas pagan el litro a más de $2100, un valor que dista de los $1744 contemplados en las planillas oficiales de las Secretarías de Transporte de Nación, Ciudad y Provincia.

Hasta antes del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, el precio mayorista era hasta un 15% más barato que el minorista. Esta brecha financiera desestabilizó al sector, donde el combustible representa el 20% de la estructura de costos.

La situación se agravó por una caída sostenida en el uso del servicio. El transporte público perdió un 12% de sus pasajeros en el último año, lo que equivale a 1,1 millón de usuarios menos por día. El desplome resultó más profundo en el largo plazo: el caudal de pasajeros actuales representa apenas dos tercios de los niveles registrados hace 10 años.

En Constitución las colas son de más de una cuadra Nicolás Suárez

Factores que explican la baja de pasajeros

Diversos factores explican esta tendencia, como la falta de recuperación en sectores clave como la industria, la construcción y el comercio. A esto se le suma el deterioro de las frecuencias y la pérdida de poder adquisitivo de los usuarios ante el aumento del boleto.

Como consecuencia, el parque automotor se redujo en 3000 unidades durante los últimos cuatro años, al pasar de 18.500 a 15.500 colectivos. La menor disponibilidad de recursos presiona a las compañías, quienes ven cómo el peso del subsidio estatal disminuyó del 91% en diciembre de 2023 al 63% actual.

Los colectivos en servicio viajan repletos de usuarios Nicolás Suárez

“Le pedimos disculpas al pasajero, pero si no, el Gobierno no nos recibe”

Daniel Tenisi, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), confirmó que el transporte público experimentó una baja en su frecuencia y fundamentó la medida en la imposibilidad de las firmas para pagar el combustible. El sector reclama medidas del Gobierno para contrarrestar el aumento de costos.

“Nosotros estamos para llevar gente, no para no llevar gente; le pedimos disculpas al pasajero, pero si no, el Gobierno no nos recibe”, se lamentó Tenisi sobre el impacto en la vida de los miles de usuarios del AMBA. “No lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque no tenemos dinero para pagar el combustible”, explicó.