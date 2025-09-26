Paro de trenes, en vivo: sin acuerdo, cómo funcionan las líneas este viernes 26 de septiembre

Inicialmente, se esperaba que la medida de fuerza que comenzó el miércoles durara 24 horas. Sin embargo, se extendió hasta este viernes. Fuentes de La Fraternidad habían señalado a LA NACION que seguiría “hasta que las empresas empiecen a tomar medidas al respecto”.

Así, el sindicato continúa sin precisar hasta cuándo se extenderá la medida que mantiene en vilo a millones de pasajeros.