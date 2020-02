Punta del Este: cinco tips que tenés que saber para veranear low cost en febrero

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de febrero de 2020 • 14:59

Por ser el destino favorito de varias celebrities nacionales e internacionales, Punta del Este es sinónimo de sofisticación donde, se cree, sólo veranean aquellos con un buen pasar económico. Sin embargo, como en cualquier lugar turístico, también se puede hacer turismo low cost y disfrutar del mismo destino que aquellos que hacen un circuito "de lujo". El plus en febrero es que además se puede disfrutar del carnaval y la feria Muy.

A continuación, cinco propuestas para cuidar el bolsillo y pasarla bien en pareja, con amigos o en familia en este destino que pasó de ser una península y a convertirse en un territorio mucho más amplio, que ofrece multiplicidad de experiencias.

1) Playas de encanto

Si algo caracteriza a Punta del Este son sus playas de arenas finas y blancas. Por sus aguas poco profundas y calmas, muchas familias eligen playa mansa donde existen varias alternativas náuticas para entretenerse. A la altura de la parada 4, por ejemplo, se pueden alquilar motos de agua, esquís acuáticos o subirse a la clásica banana de goma. Sobre la parada 11 está el Parque Acuático Splash Aqua: un verdadero paraíso con diferentes juegos y toboganes para chicos. Para los más osados, la otra opción es playa brava. Como su nombre lo indica, recibe a las aguas más picadas del océano atlántico. Sus olas proporcionan el lugar perfecto para practicar surf.

Es una realidad: no hay nada más romántico que contemplar una puesta del sol en pareja. playa mansa es un escenario ideal para disfrutar de los ocasos en Punta del Este. Lo mejor: puede verse con el mate bajo el brazo y comiendo unos bizcochitos, sin gastar ni en gasolina. Eso no es todo. Los atardeceres en las playas de Portezuelo y en Punta Ballena, también son muy recomendados. Este último balneario alberga la mítica Casapueblo (un complejo de trece pisos que, entre sus instalaciones, tiene un museo y una galería de arte) del artista Carlos Páez Vilaró. Si se busca un poco más de acción, recorrer la rambla del balneario a pie o en bicicleta es otro must low cost.

2) Parques Naturales

Para los amantes de la naturaleza, el balneario de la costa uruguaya cuenta con varios parques de acceso gratuito equipados con parrillas, mesitas y servicios para organizar un picnic al aire libre. Los más completos son el parque municipal "El Jagüel", con juegos para niños de todas las edades, y el parque Indígena ubicado en las cercanías de la Barra de Maldonado. ¿Otra propuesta? Recorrer el parque Arboretum Lussich. Se trata de la reserva forestal más importante en Sudamérica y la séptima a nivel mundial. En su interior (casi 200 hectáreas) cobija una inmensa riqueza ecológica: 370 especies de flora exótica y 60 nativas, además de la mayor variedad de eucaliptos en el Uruguay. La entrada es gratuita.

3) Paseos obligados

Nadie se va de Punta del Este sin una foto en "la mano en la arena". Construida en 1982 por el artista Chileno Mario Irrazábal, la imponente escultura de los cinco dedos gigantes ubicada en Playa Brava (a la altura de Parada 1) es un clásico de esta ciudad costera. Otro must: una caminata por Gorlero, la calle principal del balneario que concentra el polo gastronómico y comercial. Durante las tardes de verano es el punto de encuentro preferido por los jóvenes y una visita imperdible para todos los turistas. ¿El dato? Sobre Gorlero, entre las calles 23 y 25, está la plaza Artigas donde funciona una gran feria de artesanos (rica en las elaboraciones en madera, hueso, cuero, lana y piedras semipreciosas), así como un grupo de artistas plásticos. Otro infaltable: el Faro. Construido por Tomás Libarena y puesto en funcionamiento el 17 de noviembre de 1860 con el fin de orientar la navegación en el Océano Atlántico y Río de la Plata. Vale la pena acercarse.

El puerto Punta del Este, llamado Puerto Nuestra Señora de la Candelaria, es otro paseo obligado. Cuenta con 400 amarras y está rodeado de distintos restaurantes, pubs y expendios de frutos del mar. A tener en cuenta: desde allí se pueden realizar excursiones para visitar las islas (Gorriti y Lobo, donde se encuentra la colonia de lobos marinos más grande de Sudamérica) o emprender un tentador día de pesca a bordo de un barco.

Otra de las atracciones turísticas y arquitectónicas de la costa uruguaya es el puente ondulante o puente Leonel Viera (en homenaje al ingeniero que le dio vida), que une las ciudades balnearias de La Barra y Punta del Este. Tiene diez metros de ancho y tres carriles. Atravesarlo en auto provoca una sensación única y muy divertida.

4) Chill out

Como los wynwood walls de Miami, Punta del Este también tiene una serie de murales realizados por artistas destacados de trayectoria internacional. Ubicado en el casco histórico (en el "Vórtice" David de la Mano; calle 14 esquina calle 11) el Distrito de Arte Urbano ofrece la posibilidad de hacer un paseo al aire libre y sorprenderse con las intervenciones realizadas en grandes edificios comerciales sin programa de uso. Ultra recomendable.

A pocas cuadras del Distrito de Arte Urbano está la calle 20 o Fashion Road. También conocida como "la Ocean Drive de Punta del Este", es un paseo de compras al aire libre donde se encuentran las grandes marcas internacionales, como Fendi, Versace, Valentino, Tommy Hilfiger y Carolina Herrera.

Para los aficionados al enoturismo, los caminos de la vid y los olivos son otro de los atractivos al este de Uruguay, que poco tienen que envidiarle a la bella Toscana italiana. Si bien las bodegas pueden visitarse en cualquier época del año, durante los meses de enero y febrero los racimos están próximos a la cosecha y son un espectáculo en sí mismos. Rodeados de increíbles viñedos, los templos bodegueros más emblemáticos son: Bodega Garzón (donde el próximo 7 de marzo se celebra la Gran Fiesta de la Vendimia); Bodega Oceánica de José Ignacio; Sacromonte; y Viña Edén. Sobre las Almazaras, se recomienda visitar Colinas de Garzón, O' 33 y Lote 8, cuyos aceites fueron premiados en concursos nacionales e internacionales.

Un plus: la cabalgata de luna llena que ofrece Haras de Godiva. Para festejar el día de los enamorados o, simplemente, para tener una experiencia única recorriendo la playa desértica hacia el pueblo de José Ignacio.

5) Hospedaje

Departamentos más alejados, hostels y campings son buenas opciones para cuidar el bolsillo. En la intersección de la calle 30 y 18 está "1949 hostel". Por su sistema de habitaciones y cocina compartidas y su ubicación estratégica cerca de la playa, suele ser una alternativa para los más jóvenes. Los que eligen viajar en familia tienen la chance de buscar un departamento lejos del centro o, si se animan, acampar. En el camping San Rafael, desde el sábado 1 hasta el viernes 21 de febrero y desde el domingo 1 de marzo hasta el lunes 13 de abril, se considera temporada baja, lo cual disminuye abismalmente los precios. En carpa o casa rodante este asentamiento, situado en el corazón de un bosque de pinos, recibe muchísimos turistas. Además, hay baños con agua caliente y wi-fi gratuito.

* Para los turistas no residentes, el Ministerio de Turismo de Uruguay ofrece distintos beneficios:

Devolución de IVA. A los turistas que paguen servicios de gastronomía y catering o alquilen autos sin chofer con tarjetas de débito o crédito emitidas fuera de Uruguay se les devolverá el IVA hasta el 30 de abril de 2020.

A los turistas que paguen servicios de gastronomía y catering o alquilen autos sin chofer con tarjetas de débito o crédito emitidas fuera de Uruguay se les devolverá el IVA hasta el 30 de abril de 2020. Baja de alquileres . En el caso de alquileres de inmuebles con destino turístico, se devolverá el 10,5% del precio. Los turistas que opten por alojarse en hoteles directamente no tendrán que abonar el IVA.

. En el caso de alquileres de inmuebles con destino turístico, se devolverá el 10,5% del precio. Los turistas que opten por alojarse en hoteles directamente no tendrán que abonar el IVA. Descuento del 24% en combustible (naftas) con tarjeta de crédito o débito, sobre el precio de venta, en estaciones ubicadas en un radio de 20Km desde los siguientes puestos de paso de frontera, con la República Argentina: FrayBentos - Puerto Unzué, Paysandú - Colón, Salto - Concordia; con la República Federativa del Brasil: Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión.

(naftas) con tarjeta de crédito o débito, sobre el precio de venta, en estaciones ubicadas en un radio de 20Km desde los siguientes puestos de paso de frontera, con la República Argentina: FrayBentos - Puerto Unzué, Paysandú - Colón, Salto - Concordia; con la República Federativa del Brasil: Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión. Tarjetas prepagas o billeteras electrónicas emitidas por entidades no bancarias, reguladas por el Banco Central del Uruguay. En ellos se almacena dinero y se los puede usar para realizar pagos y débitos directos. También permiten retirar el dinero en cualquier momento. La operación no tiene recargo alguno para el visitante extranjero y permite acceder a la devolución de 9 puntos de IVA en consumos de bares y restaurantes y 4 puntos de IVA en compras en general.

emitidas por entidades no bancarias, reguladas por el Banco Central del Uruguay. En ellos se almacena dinero y se los puede usar para realizar pagos y débitos directos. También permiten retirar el dinero en cualquier momento. La operación no tiene recargo alguno para el visitante extranjero y permite acceder a la devolución de 9 puntos de IVA en consumos de bares y restaurantes y 4 puntos de IVA en compras en general. Sistema de Tax Free en los balnearios uruguayos.

Más info aquí