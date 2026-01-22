Qué dice el nuevo parte médico sobre Bastián de este jueves 22 de enero

Bastián Jerez, el niño de ocho años que sufrió el accidente mientras circulaba en un vehículo especial por los médanos de Pinamar, permanece en estado crítico dentro de la unidad de terapia intensiva pediátrica. Los médicos del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata brindaron detalles precisos sobre su situación clínica este jueves al mediodía tras una serie de exámenes de alta complejidad que determinaron el alcance de los daños físicos.

El nuevo parte médico sobre Bastián este jueves 22 de enero

Los últimos exámenes que los médicos practicaron esta mañana revelaron “lesiones cerebrales y cervicales severas” como consecuencia de los traumatismos. El segundo informe médico del mediodía funcionó como un complemento del parte habitual de la primera hora. Los resultados de la resonancia magnética de cerebro y de columna cervical obligaron a los profesionales a mantener la inmovilización de la zona.

Los vehículos que protagonizaron el accidente en La Frontera

El paciente cuenta con un seguimiento estricto por parte de los equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva del hospital. El Ministerio de Salud bonaerense confirmó que el pronóstico del menor “es reservado” debido a la magnitud de las heridas.

La gravedad de las lesiones en el sistema nervioso

El equipo multidisciplinario del Hiemi informó sobre las dificultades que el niño presentó antes del último parte. Los médicos realizaron un intento para retirar el mecanismo de respiración mecánica asistida, pero las fallas en la respuesta del paciente orientan el diagnóstico hacia “un probable origen neurológico” de la insuficiencia. Esta situación se confirmó luego con los estudios específicos para constatar el daño en el centro del sistema nervioso.

El niño ingresó al hospital con un cuadro clínico crítico que todavía persiste tras siete días de internación. El personal de salud vigila de cerca cualquier cambio en los signos vitales mientras el paciente descansa bajo sedación profunda.

El parte médico de Bastián es reservado Facebook

Detalles del siniestro y avance de la causa judicial

Las secuelas físicas del niño son el resultado de un choque entre un UTV y una camioneta VW Amarok en lo alto de una duna cuando ambos rodados subían por laderas opuestas. Bastián viajaba a upa de su padre en un vehículo con capacidad para cuatro personas donde se trasladaban cinco ocupantes. El menor no utilizaba cinturón de seguridad al momento de la colisión.

El personal de emergencias trasladó al niño primero al Hospital Municipal de Pinamar para dos cirugías abdominales de urgencia. Luego, un helicóptero del Sistema Integrado de Emergencias Médicas efectuó el traslado hacia Mar del Plata, donde los cirujanos colocaron una válvula para medir la presión intracraneal tras detectar fracturas de cráneo.

El peritaje a los vehículos que protagonizaron el choque donde se encontraba Bastián Marcelo Manera - LA NACION

La investigación judicial a cargo del fiscal Sergio García tiene a tres personas imputadas por el delito de lesiones culposas agravadas. Entre ellos, Maximiliano Jerez, el padre de la víctima, quien manejaba el vehículo cuando impactó con la camionera.

El abogado Matías Morla lidera la defensa de la familia Jerez y busca que la calificación legal contra el conductor de la camioneta sea más severa. Morla espera la incorporación de nuevos elementos probatorios a la causa durante los próximos días.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Darío Palavecino.