Jujuy es uno de los puntos de la Argentina donde el Carnaval cobra vida con fuerza durante los primeros meses del año con sus tradiciones y rituales. Una de sus celebraciones centrales es el Jueves de Comadres, que este año se da este 15 de febrero. Para los interesados en estas festividades y quienes visitarán la provincia norteña estos días, se pueden preguntar de qué trata y cuál es su rol.

El Carnaval es una de las celebraciones más importantes en Jujuy Nicholas Tinelli

En el marco de las celebraciones del Carnaval en el norte argentino, las distintas localidades jujeñas se llenan de desfiles, música, rituales y las vestimentas y máscaras que caracterizan estos festejos en esta zona entre enero y marzo. La Quebrada de Humahuaca es el epicentro de este evento, que recibe a miles de turistas que buscan tener esta experiencia inolvidable.

Qué es el Jueves de Comadres y qué rol cumple en el Carnaval de Jujuy

El Jueves de Comadres, junto al Jueves de Compadres ―que ocurrió el pasado 5 de febrero―, son dos fechas centrales del calendario ritual. Según detalla el sitio oficial del Gobierno de Jujuy, las plazas y las calles se llenan de albahaca, harina y serpentina en encuentros donde la amistad, el juego y la celebración colectiva toman protagonismo antes del inicio pleno del Carnaval.

Jueves de Comadres en Jujuy

En el caso puntual del Jueves de Comadres, se trata de una tradición festiva que celebra la amistad y complicidad entre mujeres y se hace el último jueves previo al martes de Carnaval. Se basa en un rito de origen español donde las mujeres unidas en comadrazgo se reúnen para celebrar y revalidar el lazo que las vincula de por vida. Es así que las comadres, amigas y familiares se reúnen en plazas, mercados o casas para compartir comidas típicas, bebidas como chicha, música, coplas y rituales como talquearse (echar talco), arrojar serpentina, harina o albahaca.

La agenda completa del Carnaval en Jujuy 2026

De cara al fin de semana largo del Carnaval, Jujuy cuenta con festivales, como el Carnaval de Los Tekis en la capital y el Carnaval Grande en distintos puntos del territorio, acompañados por eventos emblemáticos como la Bajada de Diablos en Uquía y Maimará y el tradicional Martes de Chaya, jornada de agradecimiento y celebración vinculada a la Pachamama.

Finalmente, estas celebraciones cierran con el Carnaval Chico, el Carnaval de Flores y el Carnaval de Remache, en el que se hace el entierro del Pujllay y la despedida formal hasta el próximo año.

La Bajada de Diablos es una de las fiestas más importantes del Carnaval de Jujuy Estrella Herrera

A continuación, esta es la agenda completa del Carnaval en Jujuy 2026:

Fecha Celebración / Evento Ubicación / Detalle Jueves 12 de febrero Jueves de Comadres Encuentros de mujeres Del viernes 13 al lunes 16 de febrero Carnaval de Los Tekis San Salvador de Jujuy Sábado 14 de febrero Bajada de Diablos Uquía y Maimará Del sábado 14 al lunes 16 de febrero Carnaval Grande Toda la provincia Martes 17 de febrero Martes de Chaya Agradecimiento a la Pachamama Sábado 21 de febrero Carnaval Chico Inicio de la despedida Sábado 28 de febrero Carnaval de Flores Tradición de la Quebrada Sábado 7 de marzo Carnaval de Remache Cierre final de los festejos

En tanto, esta es la agenda destacada en distintos puntos destacados de Jujuy durante el Carnaval 2026:

Valle

San Salvador de Jujuy, Yala, Perico, El Carmen y San Antonio concentran corsos capitalinos, carnavales populares, encuentros de compadres y comadres y desentierros. En tanto, el Carnaval de Los Tekis es una de las propuestas musicales y culturales más relevantes en la capital.

Yungas

San Pedro, Libertador General San Martín, Calilegua, Santa Clara, Yuto y Caspalá viven el carnaval con corsos familiares, elecciones, rituales guaraníes como el Arete Guazú, celebraciones comunitarias y expresiones culturales propias de la región.

Quebrada

Volcán, Tumbaya, León, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Uquía y Humahuaca cuentan con una de las agendas más intensas durante esta época del año. Tienen desentierros, comparsas, topamientos, chayas, carnavales grandes, chicos y de remache, y ceremonias profundamente arraigadas a la identidad local. También está la posibilidad de disfrutar de la Estación Carnaval en las distintas estaciones del Tren Solar de la Quebrada. Se trata de una experiencia cultural y turística que ofrece diferentes corsos y actividades en las localidades por donde pasa el tren.

Puna

La Quiaca y Tres Cruces celebran el carnaval con encuentros tradicionales, festivales, chayas, carnavales grandes y chicos. Así mantienen vivas las prácticas culturales de la región puneña.