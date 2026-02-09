Qué es el Jueves de Comadres y qué rol cumple en el Carnaval de Jujuy
Se trata de una de las celebraciones en la previa del Carnaval, en el cual se festeja el vínculo entre las mujeres; ¿cómo es la agenda completa de actividades en la provincia norteña en los próximos días?
- 4 minutos de lectura'
Jujuy es uno de los puntos de la Argentina donde el Carnaval cobra vida con fuerza durante los primeros meses del año con sus tradiciones y rituales. Una de sus celebraciones centrales es el Jueves de Comadres, que este año se da este 15 de febrero. Para los interesados en estas festividades y quienes visitarán la provincia norteña estos días, se pueden preguntar de qué trata y cuál es su rol.
En el marco de las celebraciones del Carnaval en el norte argentino, las distintas localidades jujeñas se llenan de desfiles, música, rituales y las vestimentas y máscaras que caracterizan estos festejos en esta zona entre enero y marzo. La Quebrada de Humahuaca es el epicentro de este evento, que recibe a miles de turistas que buscan tener esta experiencia inolvidable.
Qué es el Jueves de Comadres y qué rol cumple en el Carnaval de Jujuy
El Jueves de Comadres, junto al Jueves de Compadres ―que ocurrió el pasado 5 de febrero―, son dos fechas centrales del calendario ritual. Según detalla el sitio oficial del Gobierno de Jujuy, las plazas y las calles se llenan de albahaca, harina y serpentina en encuentros donde la amistad, el juego y la celebración colectiva toman protagonismo antes del inicio pleno del Carnaval.
En el caso puntual del Jueves de Comadres, se trata de una tradición festiva que celebra la amistad y complicidad entre mujeres y se hace el último jueves previo al martes de Carnaval. Se basa en un rito de origen español donde las mujeres unidas en comadrazgo se reúnen para celebrar y revalidar el lazo que las vincula de por vida. Es así que las comadres, amigas y familiares se reúnen en plazas, mercados o casas para compartir comidas típicas, bebidas como chicha, música, coplas y rituales como talquearse (echar talco), arrojar serpentina, harina o albahaca.
La agenda completa del Carnaval en Jujuy 2026
De cara al fin de semana largo del Carnaval, Jujuy cuenta con festivales, como el Carnaval de Los Tekis en la capital y el Carnaval Grande en distintos puntos del territorio, acompañados por eventos emblemáticos como la Bajada de Diablos en Uquía y Maimará y el tradicional Martes de Chaya, jornada de agradecimiento y celebración vinculada a la Pachamama.
Finalmente, estas celebraciones cierran con el Carnaval Chico, el Carnaval de Flores y el Carnaval de Remache, en el que se hace el entierro del Pujllay y la despedida formal hasta el próximo año.
A continuación, esta es la agenda completa del Carnaval en Jujuy 2026:
|Fecha
|Celebración / Evento
|Ubicación / Detalle
Jueves 12 de febrero
Jueves de Comadres
Encuentros de mujeres
Del viernes 13 al lunes 16 de febrero
Carnaval de Los Tekis
San Salvador de Jujuy
Sábado 14 de febrero
Bajada de Diablos
Uquía y Maimará
Del sábado 14 al lunes 16 de febrero
Carnaval Grande
Toda la provincia
Martes 17 de febrero
Martes de Chaya
Agradecimiento a la Pachamama
Sábado 21 de febrero
Carnaval Chico
Inicio de la despedida
Sábado 28 de febrero
Carnaval de Flores
Tradición de la Quebrada
Sábado 7 de marzo
Carnaval de Remache
Cierre final de los festejos
En tanto, esta es la agenda destacada en distintos puntos destacados de Jujuy durante el Carnaval 2026:
Valle
San Salvador de Jujuy, Yala, Perico, El Carmen y San Antonio concentran corsos capitalinos, carnavales populares, encuentros de compadres y comadres y desentierros. En tanto, el Carnaval de Los Tekis es una de las propuestas musicales y culturales más relevantes en la capital.
Yungas
San Pedro, Libertador General San Martín, Calilegua, Santa Clara, Yuto y Caspalá viven el carnaval con corsos familiares, elecciones, rituales guaraníes como el Arete Guazú, celebraciones comunitarias y expresiones culturales propias de la región.
Quebrada
Volcán, Tumbaya, León, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Uquía y Humahuaca cuentan con una de las agendas más intensas durante esta época del año. Tienen desentierros, comparsas, topamientos, chayas, carnavales grandes, chicos y de remache, y ceremonias profundamente arraigadas a la identidad local. También está la posibilidad de disfrutar de la Estación Carnaval en las distintas estaciones del Tren Solar de la Quebrada. Se trata de una experiencia cultural y turística que ofrece diferentes corsos y actividades en las localidades por donde pasa el tren.
Puna
La Quiaca y Tres Cruces celebran el carnaval con encuentros tradicionales, festivales, chayas, carnavales grandes y chicos. Así mantienen vivas las prácticas culturales de la región puneña.
