Qué pasó en Panamericana entre un auto y un camión

Un automovilista, identificado como Gabriel Gutiérrez, murió este miércoles en la autopista Panamericana, ramal Escobar, sentido al centro. Conducía un Toyota Corolla negro que impactó contra un camión con semirremolque detenido en la banquina, a la altura del kilómetro 48,6. Ante esto, la fiscalía de Escobar inició una causa por homicidio culposo contra el camionero.

Choque fatal en Panamericana terminó con la vida de Gabriel Gutierrez, un hombre de 58 años Ministerio de Seguridad Bonaerense

El accidente en la autopista Panamericana

El incidente se produjo cuando el Toyota Corolla, conducido por Gutiérrez, chocó contra un camión con semirremolque que se encontraba detenido en la banquina de la autopista Panamericana. Fuentes policiales confirmaron que, debido a la violencia del impacto, el conductor del automóvil falleció en el lugar. La víctima fatal fue identificada como Gabriel Gutiérrez, de 58 años, vecino de la ciudad de Escobar, provincia de Buenos Aires, según informaron fuentes policiales a LA NACION.

El auto impacto contra un camión que se encontraba en la banquina Ministerio de Seguridad Bonaerense

Las razones detrás del choque se investigan. Las autoridades buscan determinar por qué el Toyota Corolla impactó contra el camión que se encontraba detenido en la banquina. Se analizan diversas hipótesis, entre ellas, distracciones al volante, fallas mecánicas o condiciones climáticas adversas.

Las medidas judiciales que se tomaron tras el accidente

La fiscalía interviniente de Escobar inició una causa por homicidio culposo contra el camionero, un hombre de 68 años oriundo de Tucumán y con domicilio en Quilmes. Si bien se investigan las responsabilidades, la carátula inicial apunta a determinar si hubo negligencia por parte del conductor del camión.

El Toyota Corolla era conducido por un hombre de 58 años Ministerio de Seguridad Bonaerense

La magnitud del impacto fue tal que el Toyota Corolla quedó reducido a una maraña de hierros retorcidos, especialmente en el sector del conductor.

Tras el accidente, se implementó un operativo para asistir a la víctima y remover los vehículos siniestrados. La circulación en la autopista Panamericana se vio afectada, lo que generó demoras y congestión en la zona. Personal policial y de seguridad vial trabajó para restablecer el tránsito.

Choque fatal en Panamericana Ministerio de Seguridad Bonaerense

Otros incidentes viales que se registraron este miércoles

La jornada del miércoles se caracterizó por una serie de incidentes viales en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En la avenida General Paz, a la altura de la avenida De los Corrales, dos automóviles colisionaron. En el barrio de Parque Chacabuco, otro choque entre dos vehículos requirió la asistencia del SAME para liberar a una mujer que había quedado atrapada. Además, en la autopista Buenos Aires-La Plata, una moto impactó contra un automóvil detenido por un cambio de neumático.

Cantilo: otro camión involucrado en un accidente automovilístico

El chofer de un camión perdió el control y chocó contra el guardarraíl LN+

La jornada del martes, exacerbada por la lluvia y la calzada resbaladiza, un camión se sumó a la lista de vehículos involucrados en accidentes. El incidente tuvo lugar en la avenida Cantilo, donde el conductor perdió el control del rodado y impactó contra el guardarraíl. A raíz del choque, el conductor requirió asistencia médica y fue trasladado a un hospital cercano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.