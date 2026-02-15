Quién era el futbolista amateur que murió en el choque frontal entre dos camionetas en la ruta 2

Un choque frontal entre dos camionetas en la ruta 2, cerca de Mar del Plata, dejó un muerto y dos heridos en la mañana de este sábado. La víctima del siniestro fue identificada como Sebastián Traverso, un futbolista amateur de 20 años oriundo de la localidad de Castelli.

El choque ocurrió en el kilómetro 191, cerca dicha localidad, en el primer día del fin de semana XL de Carnaval. Traverso se encontraba en una camioneta Ford Eco Sport cuando perdió el control del vehículo, cruzó el cantero central que divide ambas manos y colisionó de frente con una camioneta Toyota Hilux, que iba sentido a la costa bonaerense.

Las autoridades policiales y médicas se presentaron rápidamente y se inició un operativo para rescatar a los involucrados. Traverso fue trasladado al Hospital Castelli, donde constantaron su fallecimiento. En tanto, los ocupantes de la Hilux también fueron llevados al nosocomio y atendidos con lesiones de distinta consideración.

Accidente en la ruta 2

Traverso era conocido en la ciudad por su trayectoria en el fútbol local. Estuvo en las divisiones formativas de diferentes clubes, como River, Estudiantes de la Plata y Villa San Carlos.

En sus inicios, había jugado en el Independiente Fútbol Club Castelli o IFC Castelli, y había regresado en 2024. “Contento por volver al club más lindo, y que mejor que de esta forma”, escribió en ese momento en su Instagram.

Impacto en el fútbol local

El joven era una figura destacada en los torneos, lo que causó que fuera reconocido por varios clubes de la zona, que otorgaron sus condolencias a través de las redes sociales.

Desde el IFC lamentaron enormemente su fallecimiento, y compartieron una serie de fotos que mostraron cómo Traverso había pasado por el club en diferentes momentos de su vida. Una foto lo mostraba muy pequeño, mientras que en otra se veía ya con su edad actual.

“El Independiente Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Sebastián Traverso, querido miembro de nuestra comunidad. En este momento de gran dolor, el club se une a sus familiares, amigos y allegados, expresando nuestras más sinceras condolencias y solidaridad”, escribieron.

Y agregaron: “Sebastián será recordado con cariño y respeto por todos aquellos que compartieron su pasión por el fútbol y su compromiso con el club. El Independiente Fútbol Club acompaña a su familia en este difícil momento y se une al duelo que embarga a nuestra comunidad. Su legado y recuerdo permanecerán siempre en nuestros corazones”.

En tanto, el Club Deportivo Castelli publicí un mensaje de acompañamiento al IFC durante este difícil momento. “Hasta siempre, Sebastián. Con profundo dolor, toda la familia del Club Deportivo Castelli acompaña a la familia Traverso, amigos, e integrantes del @ifc_oficial_. Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento y enviamos nuestras más sinceras condolencias”, señalaron.

Lo mismo hicieron desde Club Social Deportivo Pila: “Nos unimos al duelo del Club Independiente ante el sensible fallecimiento de Sebastián Traverso. En estas horas de profundo dolor enviamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y allegados. Su recuerdo y pasión por el fútbol permanecerán vivos en el corazón de quienes tuvieron el honor de conocerlo”.

Desde la Revista Plus Deportivo también ofrecieron sus condolencias. “Desde Plus Deportivo acompañamos a la Flia de Sebastian Traverso, en este tan difícil momento. Acompañamos tus sueños futboleros desde que eras muy chiquito. Infantiles de IFC, Los Picas, River, Estudiantes de La Plata y Villa San Carlos. Tu vuelta a IFC o tu paso por el futsal. Notas, charlas y videos nos quedarán como recuerdo material. Pero la gran persona que fuiste quedará en el recuerdo de quienes te conocimos. Mucha fuerza a toda tu familia”, señalaron en un sentido mensaje.

La Municipalidad de Castelli también despidió al joven: “¡Que en paz descanses, Seba! Con muchísimo dolor el intendente Francisco Echarren y toda la familia municipal despide a Sebastián Traverso, joven vecino de nuestra ciudad que falleció en la mañana de hoy. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y allegados de Sebastián, a quien le deseamos un descanso eterno“.