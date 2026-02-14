Hay alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado 14 de febrero: las provincias afectadas

En la antesala de un domingo para el que se prevén fuertes precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este sábado 14 de febrero, en el marco del Día de San Valentín, se prevé una jornada un poco inestable, con el cielo nublado y chaparrones. Además, para otros sectores del país emitió una serie de alertas amarillas por tormentas.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia amarilla por tormentas regirá en Buenos Aires [en el oeste de la provincia], Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta y Jujuy.

El SMN advirtió que se trata de fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas" e indicó que, en estas áreas, las tormentas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, mientras que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 14 de febrero

Ante este escenario, compartió una serie de recomendaciones para mantener a la población protegida frente a las condiciones adversas:

evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos

no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros

desconectar los electrodomésticos

cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

cerrar y alejarse de puertas y ventanas

asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento

buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre

En esta línea, el organismo afirmó que, este domingo, Buenos Aires -incluido el AMBA- estará bajo una alerta amarilla por tormentas, con ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada que rondarán entre 30 y 70 milímetros. A este parte, además, se le sumarán La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Jujuy.

El tiempo en el AMBA

Para este sábado, el SMN señaló que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 22°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 19°C y máximas de 26°C, el cielo estará parcialmente nublado y se esperan chaparrones para la tarde y tormentas aisladas para la noche. La humedad, a su vez, será del 62%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, también con una media de 22°C, mínimas de 18°C y máximas de 26°C. El cielo estará parcialmente nublado, con chaparrones por la tarde y tormentas a la noche, y habrá una humedad del 66%.

En cuanto al resto del país, el SMN prevé una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 19°C en Córdoba; 29°C y 20°C en Tucumán; 28°C y 21°C en Santa Fe; 28°C y 21°C en Entre Ríos; 29°C y 18°C en Jujuy; 29°C y 18°C en Salta; 30°C y 22°C en Misiones; 32°C y 23°C en Corrientes; 32°C y 22°C en Formosa; 31°C y 20°C en La Rioja; 31°C y 22°C en Santiago del Estero; 31°C y 19°C en San Luis; 31°C y 19°C en Catamarca; 30°C y 17°C en La Pampa; 32°C y 23°C en Chaco; 31°C y 19°C en Catamarca; y 35°C y 19°C en San Juan.

A su vez, se esperan 32°C de máxima y 18°C de mínima en Mendoza; 28°C y 13°C en Río Negro; 27°C y 15°C en Chubut; 12°C y 5°C en Tierra del Fuego; 31°C y 18°C en Neuquén y en Santa Cruz una máxima de 16°C con una mínima de 8°C, según detalló el SMN.