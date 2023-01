Quilmes: vecinos saquean camiones con ganado y faenan vacas en la calle

escuchar

Las imágenes generaron conmoción y se viralizaron rápidamente. Los protagonistas, un grupo de vecinos de la localidad quilmeña de Bernal, intentan contener a la vaca que acaban de sustraer de un camión de ganado y que, minutos después, será faenada por los ladrones en medio de la calle, y ante la mirada de los que circulan por la zona.

La secuencia, que quedó grabada y fue difundida por el Periódico El Progreso, se repitió otras dos veces y solo un cuarto animal pudo ser rescatado del salvaje final, gracias a la intervención de una ONG que se dedica a salvar a caballos maltratados en el partido de la zona sur del conurbano bonaerense.

En diálogo con LA NACION, Karina Dotto,de la ONG Caballos Quilmes, que se dedica al rescate de equinos hace una década en la zona sur bonaerense, contó detalles sobre lo ocurrido y aseguró que la mecánica comenzó hace cuatro meses. Además, pidió la intervención de las autoridades municipales y policiales. La dependencia a cargo de esa zona es la comisaría 5ª de Bernal.

“ Esto pasó el miércoles, lo que se ve en las imágenes, pero se viene repitiendo hace cuatro meses. Ya sea de día, de tarde o de noche, hay un grupito que aprovecha cuando el camión frena en el semáforo para abrir las jaulas o las compuertas y salen dos, tres o cuatro vacas, terneros o toros. Una vez que se escapan, los agarran, les pegan con piedras en la cabeza y luego los matan y faenan en plena calle”, detalló la rescatista.

El lugar que se aprecia en las imágenes es la avenida Pedemonte en su cruce con la calle 187, que está a unas cinco cuadras del matadero al que se dirigen los camiones atacados.

“Lo que sucede es que los que manejan los camiones y los del matadero, como tienen seguro por los animales, no se preocupan por evitar el robo y que los maten, porque al final los animales también van a morir allá. En cambio, a nosotros nos preocupa lo que les pasa y comenzamos a intervenir porque nos llaman los vecinos cuando están los animales en la calle. Son salvajes”, sumó Dotto.

Según la mujer, que ya rescató más de 700 caballos en una década, lo que se puede observar es una falta de respuesta conjunta. “Cuando pasó la primera vez hablamos con la policía y les dijimos que se comuniquen con la Municipalidad de Quilmes para rescatarlos. Obviamente, el Estado municipal no tiene nada que ver en esto, no es culpable. Lo que nosotros pedimos es que se junten con el matadero, con la policía, y armen un plan para que esto deje de ocurrir”.

“ Esta bandita debería estar identificada ya. Nosotras pagamos $50.000 una jaula de traslado, pero no tenemos experiencia con ese tipo de animales. No es lo mismo que un caballo. Nosotros tenemos un refugio de caballos que, en este momento, alberga 80 caballos rescatados, pero no es un lugar pensado para vacas y toros”, explicó Dotto.

Dotto también contó, y compartió con este medio, las imágenes del animal que lograron salvar el miércoles, que se encuentra con heridas.

Así salvaban a otra vaca de ser faenada

