Relatos salvajes en Morón: el colectivo no la dejó subirse y ella tomó una drástica decisión

Una insólita y peligrosa situación se vivió en el centro de Morón, cuando una mujer tomó una drástica decisión al no poder subirse al colectivo porque el chofer se negó a abrir la puerta: se colgó del estribo y decidió no bajarse. La discusión generó que el vehículo no pudiera arrancar y una gran demora en quienes estaban a bordo de la unidad.

A menudo se conocen distintas discusiones en el transporte público. Ya sea entre pasajeros o con el personal a cargo de los distintos vehículos, hechos llaman la atención y en general son capturados en imágenes por testigos de la escena.

Esto fue lo que pasó en Morón, cuando una mujer se subió al estribo de un colectivo y no quiso moverse de allí hasta que le abrieran la puerta. El vehículo involucrado pertenece a la Empresa 216, que cuenta con distintas líneas que circulan por la ciudad y provincia de Buenos Aires.

La grabación, que fue compartida por la cuenta de Twitter @SoloTransito, muestra a la mujer ya colgada y gritándole al colectivero para que la deje entrar. Mientras tanto, se nota un malestar en los presentes que esperaban en la parada.

La drástica decisión de una mujer a la que no dejaron subir a un colectivo

Además de los gritos de la protagonista del incidente, se escucha quejarse a otra mujer presente, que pide efusivamente que dejen subir a la involucrada y que increpen al chofer. Sumado a esto, uno de los pasajeros se asomó por la ventana y habló con la mujer que estaba en el estribo para intentar que se bajara.

Según lo que se desprende de las imágenes, no queda del todo claro cuál fue el conflicto por el que el colectivero tomó la decisión de no abrir la puerta. De acuerdo a antecedentes similares, las posibilidades son dos: que la mujer haya querido subirse lejos de la parada o que no la hayan dejado subir por no usar barbijo. De cualquier manera, el escenario llamó la atención de uno de los testigos y fue grabado.

En las respuestas al tuit que contiene el video, la mayoría de los usuarios se mostraron en favor del colectivero y criticaron la acción de la mujer.

Un antecedente cercano en Córdoba

A pesar de lo inusual de la situación, lo cierto es que ya había ocurrido lo mismo hace algunos días. En aquella ocasión no fue un video, sino una foto lo que se viralizó.

Otro caso idéntico había ocurrido en Córdoba Twitter @solotransito

El conflicto fue que una mujer quiso subirse al colectivo en una esquina donde no había parada. Ante la negativa del conductor, se colgó del estribo. La complicación con3 pararse allí es que el chofer no puede hacer nada hasta que se arregle esta situación por el peligro que conlleva. La imagen también fue compartida por la mencionada cuenta de Twitter, que se dedica a dar información sobre el tránsito y los servicios, y en algunas ocasiones muestra estas curiosidades.

Al igual que en el tweet sobre el incidente en Morón, en el conflicto en Córdoba los usuarios se mostraron molestos con la mujer y a favor del colectivero.