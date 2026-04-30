Las efemérides del 30 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, jueves en el que se cumple un nuevo aniversario de la muerte del escritor argentino Ernesto Sabato, quien también fue físico y pintor.

Sabato se destacó por su estilo ensayístico con el cual, a través de libros como El túnel y Sobre héroes y tumbas, realizó múltiples críticas a la sociedad, el sistema económico y la cultura.

Se cumplen 15 años de la muerte de Ernesto Sabato

Tras la vuelta a la democracia en la Argentina en 1983, se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y publicó un informe conocido por la famosa expresión Nunca más (también llamado Informe Sabato). Al año siguiente, en 1984, se convirtió en el segundo argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes, luego de Jorge Luis Borges.

Ernesto Sabato en la Conadep (YouTube)

Sabato falleció un día como hoy, pero de 2011, en su casa en Santos Lugares a los 99 años. Estaba a tan solo unos meses de cumplir los 100 años, puesto que fecha de nacimiento era el 24 de junio de 1911.

Efemérides del 30 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1777 – Nace el alemán Carl Friedrich Gauss, uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos.

1789 – George Washington se convierte en el primer presidente de la historia de Estados Unidos.

1838 – Nicaragua declara su independencia.

1874 – El gaucho Juan Moreira es abatido por el sargento Chirino en Lobos, provincia de Buenos Aires, y muere a los 45 años.

1897 – El físico británico Joseph John Thompson anuncia el descubrimiento del electrón, partícula elemental del átomo.

1912 – Se funda Universal Pictures, uno de los estudios cinematográficos más trascendentales de la historia del cine.

1922 – Nace Martín Karadagián, creador y protagonista de Titanes en el ring.

1938 – El famoso conejo animado Bugs Bunny hace su primera aparición en un corto llamado Porky’s Hare Hunt. Se trata de una versión prototipo entonces conocida como Happy Rabbit.

1938 – En Uruguay nace Lucho Avilés, periodista pionero en el género “programa de espectáculos” en la Argentina.

1945 – Apenas horas después de contraer matrimonio, Adolf Hitler y Eva Braun se suicidan en el búnker de Berlín en el que se refugiaban.

1948 – Se funda la OEA (Organización de Estados Americanos), de la cual participan 21 naciones.

1949 – En la Argentina, se inaugura de manera oficial el aeropuerto Ministro Pistarini, más conocido como Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

1956 – En Dinamarca nace Lars von Trier, director y guionista de cine. Es el responsable de películas como Europa, Anticristo y Melancolía.

1977 – Las Madres de Plaza de Mayo se reúnen por primera vez en la emblemática plaza argentina de dicho nombre.

1982 – En Nueva Jersey, Estados Unidos, nace Kirsten Dunst, actriz famosa por sus papeles en Jumanji, Vírgenes suicidas, El hombre araña y María Antonieta, entre otras.

1989 – En Buenos Aires muere Guy Williams, el emblemático actor estadounidense que le dio vida a El zorro.

1989 – En Italia muere el cineasta Sergio Leone, director de películas como Por un puñado de dólares y El bueno, el malo y el feo.

1993 – En medio de un partido de tenis correspondiente al Abierto de Hamburgo, la tenista yugoslava Monica Seles es apuñalada por la espalda.

2011 – Muere el escritor, físico y ensayista argentino Ernesto Sabato en Santos Lugares, ciudad en la que vivió gran parte de su vida. Entre sus obras más notables se encuentran El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador.

2015 – Muere Ben E. King, cantante de soul estadounidense.