Dramático rescate de un jaguar baleado en la cabeza en el Amazonas

Un equipo de rescate en el corazón del Amazonas llevó a cabo una angustiante operación para salvar a un jaguar que fue encontrado desorientado y sin fuerzas en el Río Negro, cerca de la playa de Ponta Negra, en Manaos, Brasil. El animal, que había sido avistado por pasajeros de embarcaciones durante horas, presentaba graves heridas que, tras un examen veterinario, revelaron un brutal ataque con un arma de fuego: tenía más de 30 perdigones incrustados en su cráneo.

El felino, con su pelaje moteado característico, se aferró con sus patas a una lona de rescate y fue sacado del agua rápidamente por los miembros del equipo. Posteriormente, en una clínica de Manaos, se confirmó la magnitud de sus lesiones. Un examen exhaustivo que incluyó radiografías fechadas el 1 de enero de 2021, mostró que el jaguar había recibido un disparo de escopeta en la cabeza. Las imágenes revelaron la presencia de más de 30 fragmentos de plomo incrustados en su cuello, cara y cráneo. Además, el ataque le provocó la rotura de varios dientes, complicando aún más su estado.

Los perdigones de la escopeta habían lesionado varias partes de su cabeza (Captura: BBC)

Joana Darc, secretaria de Protección Animal de Manaos, expresó su consternación ante la situación. “Nos asustamos mucho al ver que había sido alcanzada por varios disparos de escopeta, con esos proyectiles de plomo”, declaró Darc en un video que dio a conocer la BBC en sus redes sociales. “Fue entonces cuando vimos que tenía más de 30 proyectiles en todo el cuerpo, pero la mayoría estaban concentrados en la cabeza, en el cráneo”, agregó. La gravedad de las heridas evidenció la intencionalidad del ataque contra el animal.

Tras la atención inicial, el jaguar fue trasladado a un zoológico privado en la capital amazónica para continuar con su recuperación. Actualmente, su estado es estable y, según los veterinarios, no corre riesgo de muerte. Aunque presenta un edema cerca de uno de sus ojos, los especialistas confían en que no perderá la visión, un factor crucial para su supervivencia futura en la naturaleza. El felino está recibiendo el tratamiento necesario para superar las secuelas del ataque.

El jaguar fue atendido por un grupo de veterinarios que le salvaron la vida (Captura: BBC)

Hasta el momento, la identidad del responsable de dispararle permanece desconocida. Sin embargo, este trágico suceso es un claro reflejo de los crecientes desafíos que enfrenta la fauna silvestre en la región amazónica. Darc señaló que la presencia humana en el municipio de Iranduba, ubicado en la otra orilla del río, está “comprimiendo los espacios de selva”. La expansión de sitios, fincas y desarrollos inmobiliarios en estas áreas genera una presión constante sobre el hábitat natural de especies como el jaguar, aumentando los conflictos entre humanos y animales.

La idea principal de los especialistas es devolver al jaguar a su hábitat natural una vez que esté completamente recuperado, un proceso que requerirá tiempo y cuidados intensivos. Este caso pone de manifiesto la urgencia de proteger la biodiversidad amazónica y regular la expansión humana para evitar futuras tragedias. Los jaguares son el felino más grande del continente americano y tienen un rol fundamental en la cadena trófica de la selva como depredadores tope. En general, se suele decir que son especies centinelas, ya que su población y distribución habla de la salud de la que goza o no el ecosistema en el que se encuentran.