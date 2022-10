Se soltó de la mano de su papá y fue atropellado por un colectivo

escuchar

Un nene se salvó de milagro al ser atropellado por un colectivo en Haedo, provincia de Buenos Aires. En un video que se filmó por una cámara de un comercio que se encuentra al frente de donde ocurrió el hecho, se observa al pequeño, de la mano de su papá, caminando y de repente, en un acto reflejo, cambia el sentido de su circulación al querer cruzar la calle, le suelta la mano y en cuestión de segundos es embestido por un vehículo de la línea 153.

Esta escalofriante situación ocurrió en la avenida Rivadavia, casi en el cruce de la calle Constitución, cuando el interno 3148 comenzó lentamente su marcha y el nene, sin tener dimensión del riesgo, corrió intempestivamente en su camino. El acto reflejo del chofer al frenar evitó la desgracia, ya que el padre se arrojó en búsqueda del niño. Pese al susto, salieron ilesos.

Al instante de producirse el hecho, los vecinos que pasaban por el lugar salieron disparados al auxilio de ambos, quienes se reincorporaron rápidamente y permanecieron en shock durante unos minutos. En medio del video también se observa la actitud de una mujer que, al instante de observar cómo el colectivo los arrolló, se dirigió de inmediato a la ventanilla donde estaba el conductor y le propinó algunos golpes.

El testimonio de la comerciante sobre el accidente de Haedo

Unas horas más tarde de este accidente que terminó sin ninguna víctima fatal, una de las comerciantes de la zona llamada Carolina dialogó con Mediodía Noticias (eltrece), aportó su testimonio y aseguró que llamó de inmediato al SAME para que se hagan presentes.

“Quedé traumada todo el día. Cada vez que veo el video me da mucha angustia. Nadie como padre, madre o hasta conduciendo quiere pasar por algo así. Sabemos que es un drama si hay una persona en riesgo, pero como fue un nene nos conmovimos un montón”, comenzó.

Y agregó, al dar más detalles: “Estaba trabajando y empecé a escuchar gritos dramáticos, ahí fue cuando me asomo y veo al nene con el padre reincorporándose del piso. Ahí no sabía bien qué pasó, sé que el nene abrió los ojitos y estaba en shock. Cuando empecé a entender bien de lo que estaba sucediendo llamé al SAME, casi llorando y de fondo veía a la gente golpeando el colectivo”.

Con la confirmación que solo fue un susto y no se lamentó heridos de gravedad en un video que impresiona a primera vista, Carolina aseguró que entregó la filmación de la cámara de su local para que sirva en la investigación pertinente: “Entregué el material a la policía y al chófer para que se ordene un poco más la situación”.

Por último, aseguró que el nene se soltó de su papá y cerró su contacto con el medio al dar detalles sobre el semblante del chófer del colectivo, quien lo trasladaron a la comisaría y quedó en libertad: “Envejeció diez años en cinco minutos”.

